Il insulte un arbitre sur internet en pleine coupe du monde, l'amende est historique

Si la mauvaise idée de critiquer un arbitre sur les réseaux sociaux vous vient à l'esprit, réfléchissez un peu. Vous risquez de le payer très cher...

Le sport est particulièrement regardé et commenté, et les grands événements ne font pas exception, bien au contraire. Avec des enjeux médiatiques et financiers toujours plus importants, chaque décision prise par les arbitres, dans n'importe quel sport, fait l'objet de débats et de remises en cause incessantes et parfois violentes. On parle beaucoup des contestations des sportifs eux-mêmes, comme comme on en voit chaque semaine en Ligue 1 où les débats sur l'arbitrage sont très nombreux. Le comportement des supporters est aussi très régulièrement questionné. Mais on oublie souvent la face immergée de l'iceberg : le flot de commentaires en ligne des prestations arbitrales qui va parfois loin, et même trop loin pour certains.

Pour la première fois dans l'histoire d'un sport, un internaute a récemment été condamné pour le cyberharcèlement d'un arbitre par la justice. Un tournant dans la lutte pour la protection du corps arbitral et contre le harcèlement en ligne. Dans le cadre du programme de protection des arbitres mis en place par les instances dirigeante du rugby, World Rugby, un individu a été identifié après de nombreux commentaires haineux dirigées contre un arbitre vidéo officiant durant la Coupe du monde de rugby en France, en septembre et octobre dernier.

S'il n'est pas la victime de cette affaire, l’arbitre anglais Wayne Barnes a pris sa retraite après le Mondial en France, évoquant les menaces que lui et sa famille avaient reçues. © Christophe Ena/AP/SIPA (publiée le 29/04/2024)

Après l'avoir identifié et remarqué que l'individu était Australien, World Rugby a transmis les informations recueillies à la justice du pays, qui a ouvert une enquête. Cette dernière a bien abouti à un procès, à Sydney, et le prévenu a reconnu l'ensemble des faits qui lui ont été reprochés, à savoir avoir harcelé sur le réseau social Facebook un arbitre TMO (arbitrage vidéo) ainsi que sa compagne, en réaction à un match de l'équipe de rugby australienne. Il a été condamné par le tribunal à une amende de 1000 dollars australiens, ainsi qu'à une "obligation de bonne conduite".

Pour World Rugby, cette décision est historique, et sera certainement suivie d'autres jugements allant dans le même sens. Dans son communiqué, l'instance internationale a en effet expliqué que cinq autres investigations étaient en cours dans différentes juridictions. Pour Alan Gilpin, le directeur general de World Rugby, "un tel comportement est totalement inacceptable, et le sport ainsi que les autorités sont déterminés à prendre des mesures." Il annonce également l'extension et le développement du dispositif de protection des arbitres contre la haine en ligne au tournoi des Six Nations masculin et féminin.