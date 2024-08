Lille - Slavia Prague : heure, chaîne TV... Où voir le match de barrage de la Ligue des champions ?

Le LOSC affronte ce mardi soir le Slavia Prague en barrage aller de la Ligue des champions.

Le LOSC joue peut-être l'un des matchs les plus importants de sa saison ce mardi 20 août. Délocalisé sur le terrain du stade du Hainaut à Valenciennes, le match aller des barrages de la Ligue des champions est capital pour les Lillois afin d'accéder à la plus prestigieuse des compétitions européennes. Si les joueurs de Bruno Génésio ont montré qu'ils étaient prêts dès le mois d'août avec la qualification au tour préliminaire face au Fenerbahçe, c'est un autre match piège qui les attend. Le Slavia Prague est en effet une équipe joueuse, huitième de finaliste de la Ligue Europa l'an passé et surtout qui a parfaitement débuté sa saison en championnat, avec quatre victoires et un nul lors des cinq premiers matchs.

Le club Tchèque n'a plus perdu depuis 19 matchs toutes compétitions confondues et ressemble au piège parfait pour les Lillois parfois surpris dans ces rencontres du mois d'août. D'autant que Bruno Génésio devra faire sans Angel Gomes au milieu de terrain, lourdement touché dans un choc le week-end dernier contre Reims. Dans un secteur déjà dépeuplé, l'entraineur du LOSC va devoir composer sans pour autant pénaliser trop lourdement son équipe. Il peut en tout cas compter sur le reste de son équipe pour tout donner et se qualifier en Ligue des champions, à commencer à le gardien Lucas Chevalier. "On a envie d'entrer dans ce match contre le Slavia avec une grande intensité, on a envie d'entendre la musique de la Ligue des champions et jouer enfin à Pierre-Mauroy."

Où voir le match LOSC - Slavia Prague ?

Le match aller du barrage entre Lille et le Slavia Prague est diffusé en exclusivité par Canal Plus à partir de 21h.