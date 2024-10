CAN 2025. Centrafrique - Maroc : Savoy s'attend à une réaction "d'amour propre" face aux rugissements des Lions

Pour le compte de la 4e journée des qualifications de la CAN 2025, la Centrafrique accueille le Maroc au Stade d'honneur d'Oujda avec la volonté d'effacer la débâcle reçue face à ces mêmes Lions de l'Atlas.

“Je suis extrêmement déçu par mon équipe, ils n’ont pas mis l’engagement et l’intensité nécessaires pour affronter un adversaire de ce calibre. Si les joueurs ont un peu d’amour propre, ils doivent réagir sur le terrain”, le ton est donné, Savoy s’attend à une réaction de ses joueurs centrafricains ce soir face à des Lions de l’Atlas en totale confiance. Et pour cause, face aux Bamanas se dresse d’abord une équipe invaincue dans ces qualifications pour la CAN 2025 avec 3 victoires mais surtout une formation qui vient de les gifler 5-0. Les coéquipiers de Kongobia, encore en course pour la qualification au coude-à-coude avec le Gabon, se doivent d’essayer de prendre des points face au titan marocain. Il faudra cependant un exploit puisque jamais la Centrafrique n’a battu le Maroc dans son histoire (4 défaites et 2 nuls).

D’ores et déjà qualifié en tant que pays hôte, le Maroc voit sa profondeur d’effectif être testée avec une longue liste d’absents. Hakim Ziyech, Neil El Aynaoui, Noussair Mazraoui et Brahim Diaz en plus du portier titulaire Yassine Bounou, qui lui est incertain. Une blessure qui a mis en lumière la prestation de Munir Mohamed, propulsé dans les cages des Lions de l’Atlas, saluée par son coach Walid Regragui : “Je suis chanceux d’avoir deux grands gardiens dans mon effectif. Munir Mohamedi a pris le relais et a réalisé un excellent match”.

A quelle heure débute le match Centrafrique - Maroc ?

Cette rencontre entre la Centrafrique et le Maroc débutera à 21h00 au Stade d’honneur d’Oujda.

Sur quelle chaîne est diffusée Centrafrique - Maroc ?

Cette affiche sera à retrouver sur BeIN Sports, diffuseur des qualifications de la CAN 2025

Quelles compositions probables pour Centrafrique - Maroc ?