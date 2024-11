DIRECT. PSG - Lens : ça se tend au Parc des Princes avec une exclusion, suivez le match

Le PSG reçoit le RC Lens ce samedi (17h) à l'occasion de la 10e journée de Ligue 1. Paris peut prendre le large en tête du Championnat. Suivez le match en direct.

En direct

18:27 - Diouf prend sa chance (65') Le milieu lensois se met en position de frappe mais sa tentative fuit le cadre de Safonov. Lens ne baisse pas les bras malgré l'exclusion de Khusanov il y a quelques minutes.

18:25 - Sarr rentre aussi en jeu (63') El Aynaoui remplace Thomasson alors que Sarr remplace Gradit pour la dernière demi-heure de ce très tendu PSG - Lens.

18:24 - Et un nouveau carton (62') Ça se tend singulièrement au Parc des Princes dans ce PSG - Lens. Andy Diouf fait une grossière faute et écope d'un carton jaune.

18:22 - Du changement de part et d'autre (60') Les deux entraineurs font du changement dans ce PSG - Lens. Dembélé est remplacé par Lee alors qu'El Aynaoui va également faire son entrée en jeu après le coup-franc parisien.

18:22 - Lens réduit à 10 ! (60') Après avoir vu les images, Willy Delajod prend sa décision et exclut Khusanov. La mission se complique pour les Sang et Or dans ce PSG - Lens.

18:21 - Un rouge ? (58') Khusanov s'est essuyé la semelle sur la cheville d'Hakimi et pourrait prendre un rouge. Willy Delajod est appelé par la VAR.

18:19 - Le gros effort de Barcola (57') L'ailier français montre l'exemple en réalisant un superbe retour défensif salué par le Parc des Princes.

18:17 - Le festival d'Andy Diouf (55') Le milieu lensois est le Sang et le Or le plus remuant dans ce PSG - Lens. Il est à l'initiative de plusieurs mouvements offensifs lensois et les Parisiens ont du mal à l'arrêter.

18:16 - Dembélé se manque (54') L'ancien Rennais a deux solutions au centre et veut s'appuyer sur celles-là mais son centre est trop appuyé. Barcola se bat et évite la sortie du cuir. Paris peut conserver la possession.

18:14 - La classe de Neves (53') Le Portugais est cloitré vers son poteau de corner mais élimine un adversaire avec une feinte assez géniale.

18:11 - Les risques d'Ojediran (50') Le milieu lensois est pressé par trois Parisiens et perd la maitrise du ballon. La passe d'Asensio ensuite est imprécise et heureusement pour Lens.

18:10 - Gradit averti (47') L'ancien défenseur de Caen est largement en retard et son tacle sur Asensio lui vaut un carton jaune. C'est le deuxième défenseur lensois averti dans ce PSG - Lens après Khusanov.

18:09 - De l'imprécision (47') Les Sang et Or ont le ballon dans ces premières minutes de la seconde période de ce PSG - Lens mais n'en font pas vraiment bon usage.

18:08 - C'est reparti ! Début de la deuxième période au Parc des Princes. Paris mène dans ce PSG - Lens mais rien n'est joué suite au manque de réalisme parisien. Il y a pas mal de nervosité au retour des vestiaires. Les Sang et Or sont remontés contre l'arbitre sur un fait de jeu qui a eu lieu avant la mi-temps.

17:50 - C'est la pause ! Willy Delajod met un terme à ce premier acte de PSG - Lens. Les Parisiens mènent d'un petit but mais ont loupé pléthore d'occasions qui laisse les Sang et Or encore en vie dans cette rencontre de la 10e journée de Ligue 1.

17:49 - QUEL MANQUÉ ! (45+4') Barcola se fait de la place et récupère le cuir pour se présenter seul face à Samba. Le meilleur buteur de la Ligue 1 décadre complètement sa tentative. Sur cette action, Will Still écope d'un jaune car il peste et demandait une faute de Barcola.

17:47 - Excellente défense de Gradit (45+3') Très beau geste défensif de Gradit qui ne se fait pas avoir par le crochet intérieur de Barcola. Le défenseur lensois bénéficie même d'une sortie de but.

17:46 - Le premier carton (45+1') Le défenseur lensois Khusanov est averti après un tacle trop appuyé sur Mendes. Will Still semble un peu agacé du geste de son joueur.

17:45 - Le temps additionnel débute (45') Quatre minutes ont été ajoutées à ce premier acte de PSG - Lens.

17:43 - Encore Samba ! (43') L'Espagnol est dans une position délicate mais prend sa chance. Samba ferme bien l'angle et sauve encore les Sang et Or dans ce PSG - Lens.

17:42 - Asensio s'essaye (42') L'ancien Madrilène est trouvé en profondeur sur un excellent ballon mais s'excentre avant de tirer dans les petits filets extérieurs de Samba. Paris continue de vendanger dans ce PSG - Lens.

17:40 - La frappe écrasée (41') Sur un ballon qui traine aux abords de la surface de Lens, Hakimi arrive lancé et prend sa chance en première intention mais c'est manqué.

17:39 - Dembélé de retour (40') Le buteur de ce PSG - Lens est de retour sur la pelouse du Parc des Princes après sa petite alerte et semble complètement remis du coup qu'il a reçu au mollet.

17:38 - Dembélé au sol (39') Inquiétude pour Paris et Ousmane Dembélé. L'international français est au sol après un duel avec Khusanov. Le staff médical rentre sur la pelouse.