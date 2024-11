PSG - Lens : un trône à défendre pour Paris

Le PSG reçoit le RC Lens ce samedi (17h) à l'occasion de la 10e journée de Ligue 1. Paris peut accélérer en tête du Championnat.

Le PSG veut continuer sa marche en avant. Après sa large victoire sur la pelouse de son meilleur ennemi la semaine passée (3-0 contre l'OM), les joueurs de la capitale peuvent prendre le large en tête de la Ligue 1. Paris reste, par ailleurs, la seule équipe encore invaincue du Championnat et aimerait certainement conserver ce statut "d'invincibles" le plus longtemps possible. "J'attends un match comme tous ceux qu'on a eu jusqu'ici. On a joué principalement contre des équipes du haut de tableau depuis le début de la saison. J'attends un Lens agressif sans ballon, qui défend bien, ils savent très bien ce qu'ils veulent faire avec le ballon", a déclaré Luis Enrique ce vendredi.

En face, Lens souffle le chaud et le froid depuis le début de la saison. L'équipe de Will Still occupe une belle 5e place avant le début de la 10e journée de Ligue 1 mais les Sang et Or viennent de concéder leur première défaite en Championnat face à leurs rivaux lillois (0-2). Lens a du mal à avancer avec déjà cinq matchs nuls. "Le PSG reste une équipe de Ligue 1, avec ses faiblesses", a déclaré l'entraineur de Lens qui a déjà fait des coups au Parc lors des années précédentes.

A quelle heure débute le match PSG - Lens ?

Le match PSG - Lens débutera à 17h ce samedi. Il se déroulera au Parc des Princes de Paris.

Sur quelle chaîne TV est diffusée PSG - Lens ?

C'est Bein Sports 1 qui diffusera ce PSG - Lens. Willy Delajod sera l'arbitre de ce rendez-vous de la 10e journée de Ligue 1.

Quelle diffusion streaming pour le match PSG - Lens ?

Une diffusion streaming sera disponible pour suivre ce PSG - Lens. En effet, MyCanal retransmettra cette rencontre mais il faut un abonnement pour pouvoir accéder au contenu.

Quelles compostions probables pour PSG - Lens ?

Luis Enrique retrouve presque un effectif au complet. Seuls les blessés de longue date comme Kimpembe, Hernandez et Ramos seront encore absents. Il y aura donc l'embarras du choix pour le coach parisien. Le XI probable de Paris : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Vitinha, Zaïre-Emery, Neves - Dembélé, Lee, Barcola.

En face, Will Still fait face à une hécatombe de blessés. Aux absences de longue date se sont ajoutées celles de Fulgini ou encore Medina qui est suspendu. Le XI probable des Sang et Or : Samba - Machado, Gradit, Danso, Khusanov, Chavez - Mendy, El Aynaoui - Thomasson, Sotoca, Nzola.

Quels sont les pronostics pour la rencontre PSG - Lens ?

Betclic : 1,42; 4,97; 6,45

Winamax : 1,42; 5,20; 6,25

Unibet : 1,44; 4,85; 6,25