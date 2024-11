DIRECT. PSG - Atlético Madrid : après un début de match fou, les Parisiens accrochés, suivez le match

Quelle anticipation de Marquinhos ! Seul face à deux Madrilènes, le capitaine parisien anticipe la trajectoire de la passe de Riquelme pour Alvarez et relance sur Dembélé.

Sur le côté gauche, Achraf Hakimi est trop virulent sur son intervention. Szymon Marciniak n'hésite pas et siffle faute.

Avant l'heure de jeu, Diego Simeone procède à un triple changement : Rodrigo De Paul, Javi Galan et Giuliano Simeone sont respectivement remplacés par Koke, Reinildo et Rodrigo Riquelme.

Dès que les Parisiens accélèrent, le danger se rapproche sur la cage d'Oblak ! Trouvé sur le côté gauche, Barcola provoque et frappe mais le portier madrilène repousse le danger. Devant la surface, Achraf Hakimi frappe mais ça s'envole dans les tribunes.

Déséquilibré par Conor Gallagher, Ousmane Dembélé tombe et réclame une faute mais Szymon Marciniak ne siffle rien. L'ailier tricolore est furieux.

Après un centre repoussé d'Oblak, Dembélé reprend en première intention mais la reprise de volée termine dans le petit filet extérieur gauche. En deux mouvements, les Parisiens se procurent deux occasions. Il n'en fallait pas plus aux supporters parisiens pour encourager de nouveau leur équipe.

Depuis le retour des vestiaires, Marco Asensio est plus en vue. L'Espagnol essaie de se projeter avec le ballon au pied mais il est déséquilibré.

Fabian Ruiz et Kang-In Lee viennent de se lever du banc parisien pour aller s'échauffer.

Dembélé tente de chercher Bradley Barcola à l'opposé. La défense madrilène semblait battu mais Giuliano Simeone lève la jambe et intercepte le ballon.

Sur le côté droit, Nahuel Molina centre à ras-de-terre. Marquinhos devance Julian Alvarez et dégage le ballon.

22:00 - Zaïre-Emery devance Mbappé

Buteur ce soir, Warren Zaïre-Emery (18 ans et 243 jours) est devenu le plus jeune buteur au Parc des Princes en Ligue des Champions (que ce soit pour ou contre le PSG). Le jeune milieu devance Kylian Mbappé (18 ans et 337 jours contre le Celtic en novembre 2017).