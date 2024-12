PSG - Lyon : Luis Enrique écarte un international français, les dernières infos

Le Paris Saint-Germain accueille l'Olympique lyonnais pour un choc au sommet en Ligue 1 ce dimanche soir à partir de 20h45 en clôture de la 15eme journée. Découvrez les dernières informations sur le match.

Une affiche entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais est toujours un choc en Ligue 1, même quand l'un des deux clubs n'est pas dans le sommet du classement comme ce fut le cas pour l'OL ces dernières saisons. Mais après quatre saisons terminées hors du podium, les Lyonnais espèrent mettre fin à cette mauvaise série sous la direction de Pierre Sage. L'OL n'a plus perdu depuis la réception de Besiktas fin octobre, et reste sur quatre victoires consécutives toutes compétitions confondues, avec un dernier succès convaincant devant Francfort jeudi (3-2).

Suffisant pour convaincre les Lyonnais qu'ils sont en capacité de gagner au Parc des Princes ce dimanche en clôture de la 15e journée de Ligue 1. "Ils sont en tête du championnat, mais nous irons là-bas avec de l'ambition", a reconnu Pierre Sage en conférence de presse. Mais malgré sa bonne forme, l'OL n'est tout de même pas le favori de cette rencontre face aux Parisiens, qui sont dans une forme mitigée depuis quelques semaines, plomblés par l'inefficacité inédite de leurs attaquants. Mais le PSG reste leader et n'a toujours pas perdu un match en L1 cette saison.

Kolo Muani écarté

Toujours d'un naturel optimiste, Luis Enrique a même affirmé samedi en conférence de presse qu'il s'agissait de "la meilleure saison" de sa carrière "sur le plan statistique" et ce malgré les difficultés en Ligue des champions, où le PSG pointe à la 25e place malgré son succès mardi à Salzbourg (0-3). Dans une petite zone de turbulences, le PSG jouera quand même gros dans cette fin d'année avec ce choc face à l'OL, avant un déplacement à Monaco mercredi en Ligue 1 puis à Lens en Coupe de France avant un nouveau match contre Monaco début lors du Trophée des champions.

La grande question reste la présence ou non d'Ousmane Dembélé. Expulsé sur la pelouse du Bayern (0-1), écarté face à Nantes (1-1) puis remplaçant à Auxerre (0-0) et à Salzbourg (0-3), l'international français traverse une crise dans sa relation avec Luis Enrique. Sera-t-il titulaire ce soir face aux Lyonnais ? L'entraîneur espagnol n'a donné aucun indice samedi devant la presse. "Je suis l'entraîneur. Pas leur père, leur frère, leur "bro", a-t-il expliqué. Je dois prendre des décisions et je prends celles que je pense être les meilleures pour mon équipe." Et c'est dans ce sens que le coach espagnol a décidé de se priver volontairement de Randal Kolo Muani, dont l'avenir à Paris semble bien sombre.

Les compos de PSG - OL : Sage pourrait passer à 3 derrière

Pour faire face à l'OL, Luis Enrique ne devrait pas chambouler son équipe et son système. Outre la présence ou non d'Ousmane Dembélé d'entrée, l'entraîneur espagnol pourrait être tenté de reposer Gonçalo Ramos, titulaire lors des trois derniers matchs, et de lancer Désiré Doué, auteur d'une bonne entrée en Autriche mardi en Ligue des champions. Zaïre-Emery devrait réintégrer le milieu avec Neves et Vitinha.

Le onze de départ probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, J. Neves - O. Dembélé, G. Ramos, Barcola.

Du côté de l'OL, Pierre Sage ne devrait pas reconduire le 4-2-3-1 mis en place contre Stuttgart. Le coach lyonnais devrait titulariser Veretout au milieu pour revenir à un 4-3-3, à moins de tenter une option avec trois joueurs derrière pour faire face à la largeur de l'équipe parisienne. La décision ne sera prise qu'à quelques minutes du coup d'envoi, selon L'Equipe.

Le onze de départ probable de l'OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Matic, Tolisso - Cherki, Lacazette, M. Fofana.

Heure, chaîne, comment voir PSG - OL en direct

Ce match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais ne sera pas diffusé en clair à la télévision française puisqu'il sera seulement visible sur DAZN, une chaîne pour laquelle il faut impérativement souscrire un abonnement. Pour suivre sur Internet cette rencontre entre les Parisiens et les Lyonnais, à partir de 20h45 ce dimanche 15 décembre, il faut se rendre sur Internet, sur le site de DAZN.

Pour cette rencontre de Ligue 1, le PSG est donné favori par les différents sites de paris sportifs pour ce choc au Parc des Princes. La cote pour une victoire des Parisiens oscille entre 1,3 et 1,5 tandis que celle d'une victoire des Lyonnais à Paris se situe entre 6 et 8. La cote pour un match nul est d'environ 5.