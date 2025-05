"Quitte mon club" : les supporters du Barça ont trouvé leur bouc émissaire après l'élimination en Ligue des champions

Après la défaite face à l'Inter Milan en demi-finale de Ligue des champions, les supporters catalans ont trouvé le responsable de l'élimination.

Alors qu'il était tout proche de rejoindre la finale de la Ligue des champions, le FC Barcelone s'est finalement fait écarter par l'Inter Milan sur le fil, punit dans les derniers instants du temps réglementaire et en prolongation. Selon les supporters catalans, un joueur est le principal fautif de cette désillusion, Ronald Araujo.

Entré en jeu à la 76e minute à la place d'Inigo Martinez, qui était alors avertit, le défenseur uruguayen a vécu une sale soirée. Il se fait d'abord devancer par Francesco Acerbi lors de l'égalisation italienne dans le temps additionnel, avant de se faire totalement effacer par Marcus Thuram sur le but de la victoire de Davide Frattesi en prolongation.

Sur les réseaux, le joueur a eu affaire à une véritable pluie de critiques : "Dégage de notre club ! On a encaissé deux buts à cause de toi", s'emporte un fan, "J'espère que c'était ton dernier match sous le maillot du Barça" martèle un autre. L'Uruguayen, qui a du désactiver les commentaires sous sa dernière photo Instagram tant la vague de critiques est importante, a défendu son match en conférence de presse : "Sur le dernier but, j'étais bien positionné, mais Frattesi a parfaitement placé sa frappe. Lors du troisième but (celui d'Acerbi), je sais que les duels individuels sont censés être mon point fort... J'aurais dû mieux faire."

Une mauvaise performance qui contraste avec celle de Yann Sommer, véritable héros de Milan et élu homme du match après ses nombreuses parades décisives.