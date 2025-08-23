OM - Paris FC : les Marseillais déjà sous pression

L'OM reçoit ce samedi dans un contexte bouillant le Paris FC à l'occasion de la 2e journée de Ligue 1.

Après sa défaite 1 à 0 dans les dernières secondes la semaine passée, l'OM espère rebondir à domicile face au Paris FC. Cependant les Marseillais n'abordent pas cette rencontre de la meilleure des manières. En effet, l'OM a vécu une crise en interne après la déconvenue bretonne. Dans les vestiaires du Roazhon Park, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe se sont battus à mains nues. Les deux joueurs ont été écartés par la direction marseillaise. Roberto de Zerbi a perdu de vrais atouts comme l'a précisé le milieu de terrain Pierre-Emile Hojbjerg en conférence de presse : "On a perdu un joueur très, très, très important pour nous. Le club décide et nous on vise les choses que l'on peut influencer, chacun à son poste, chacun à sa façon. Mais je ne veux pas revenir sur ça. Adri (Rabiot), l'année dernière, a montré le visage d'un joueur et d'une personne très belle ", a nuancé le Danois.

Le Paris FC, clairement petit poucet de ce match arrive avec beaucoup d'humilité et va jouer sa carte même si Stéphane Gilli ne veut "pas parler de la situation" tendue à Marseille. "Chaque club a ses soucis, je leur souhaite de trouver de la sérénité". Il sait de plus, que les Marseillais sont attendus au tournant après une défaire à Rennes. "Ils vont avoir à charge de faire un gros match" a assuré le coach parisien qui compte sur ses joueurs et notamment l'ancien minot de la cité phocéenne, Maxime Lopez. "Il connaît ce contexte, du Vélodrome. Il en a parlé avec les joueurs. Max c'est un compétiteur, un leader technique. Il aura à cœur de faire quelque chose" a assuré le technicien tricolore. Le début de match pour les Parisiens avait été compliqué à Angers le week-end dernier et l'entame de la rencontre sera capitale selon Stéphane Gilli qui a dit que son équipe n'avait "pas le droit de passer à travers".

Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match OM - Paris FC ?

Le match sera à suivre sur beIN Sports 1 dès 17h et à partir de 16h sur Linternaute.

Les compos probables

Roberto de Zerbi va donc se passer des services de l'international français Adrien Rabiot pourtant titulaire la saison dernière. Il va également faire sans Jonathan Rowe qui avait fait une belle pré-saison. Le technicien italien va donc devoir composer avec un nouveau onze qui devrait être par la suite, le nouveau visage de l'OM. Chez les Parisiens on va retrouver l'ancien minot Maxime Lopez et des nouvelles recrues du club de la capitale comme Otavio. Kévin Trapp, ex gardien du PSG et récent renfort du Paris FC va lui être le gardien numéro 2.