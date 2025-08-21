Retournement de situation pour Rodrygo au Real, Xabi Alonso change tous les plans

L'avenir du Brésilien Rodrygo pourrait avoir une toute autre tournure.

Le feuilleton Rodrygo continue d'enflammer la planète football à la fin de ce mercato. Alors qu'on l'annonçait un peu partout dans le monde depuis le début de l'été, Rodrygo, la jeune pépite brésilienne de 24 ans, pourrait finalement rester au Real Madrid. Le marché des transferts, qui s'achèvera dans moins de deux semaines, n'a pas encore vu d'offres concrètes à la hauteur des attentes des dirigeants madrilènes.

Et pourtant, les rumeurs allaient bon train sur un possible départ vers la Premier League. Des clubs prestigieux comme Liverpool, Manchester City et même Tottenham semblaient prêts à accueillir l'attaquant du Real. Mais rien ne venait satisfaire les exigences économiques du Real Madrid. Alors que l'attaquant appréhendait avec incertitude le futur, la situation pourrait bien prendre un virage inattendu.

Après le dernier match de Liga, l'entraîneur Xabi Alonso a exprimé sa confiance en Rodrygo, soulignant son importance dans l'effectif. Cette prise de position pourrait encourager le joueur à finalement accepter sa place dans l'équipe. Selon les dernières indiscrétions de la presse espagnole, Rodrygo aurait finalement décidé de relever le défi et de tenter de s'imposer au sein du Real Madrid.

Lors du match contre Osasuna, Rodrygo n'a toutefois pas été aligné, des joueurs comme Brahim Diaz, Arda Güler ou même le jeune Franco Mastantuono semblaient être devant, mais les nombreuses compétitions du Real tout au long de la saison pourraient pousser le club à avoir plusieurs cartouches.