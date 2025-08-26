Un danger plane sur la Coupe du monde et les Jeux olympiques, la peste bubonique est de retour

Les Etats-Unis ont été confrontés à un cas de peste bubonique à quelques mois du début de la Coupe du monde.

Les Etats-Unis vont être une terre de sport ces prochaines années avec la Coupe du monde de foot en juin et juillet 2026, mais également avec les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 qui devront mettre la barre toute aussi haute que Paris en 2024. Et malheureusement, un mal ancien fait son retour de l'autre côté de l'Atlantique.

La peste bubonique ou la peste noire, la pandémie qui a tué entre 80 et 200 millions de personnes en Europe et en Afrique du Nord au XIVe a disparu petit à petit sans faire de retour fulgurant à notre époque. Si la peste est toutefois présente dans certains pays, notamment en Afrique, des cas sont récemment apparus dans un lieu théoriquement inattendu, les États-Unis.

Il y a une semaine, le Département de la Santé Publique de Sacramento (Californie) a signalé la détection d' un cas de peste bubonique . La personne infectée campait dans la région du lac Tahoe, à environ 700 kilomètres de Los Angeles, ville hôte des Jeux olympiques et de la Coupe du monde, et à 312 kilomètres de San Francisco, ville hôte de la Coupe du monde. La cause probable était la piqûre d' une puce infectée , voie de transmission habituelle de la maladie.

Mais rien d'alarmant, Kyle Fliflet, directeur par intérim du département, a souligné que " la peste est naturellement présente dans de nombreuses régions de Californie . Il est important que la population prenne des précautions" explique-t-il. Il met toutefois en garde certaines régions de Californie où la peste bubonique persiste comme le nord du Nouveau-Mexique, l'Arizona, le Colorado, la Californie, le sud de l'Oregon et l'ouest du Nevada. Des régions où la peste demeure endémique, quoique peu intense.

Si la transmission entre les êtres humains n'a pas été signalée aux États-Unis depuis un siècle , le 11 juillet dernier, une personne est décédée dans le comté de Coconino, en Arizona, des suites de la peste pulmonaire, la variante respiratoire de la peste bubonique.

D'autres maladies inquiètent les autorités à l'approche des évènements, comme la rougeole et la rubéole qui n'ont pas été éradiquées et, selon une étude menée par la faculté de médecine de l'université Stanford en Californie, le Baylor College of Medicine, l'université Rice et l'université Texas A&M, et publiée par l'American Medical Association, certaines maladies rares pourraient réapparaître ou se propager si la tendance actuelle à ne pas se faire vacciner.