Ni vinaigre blanc ni eau du robinet : la meilleure façon de laver le raisin et éliminer les pesticides

Le raisin arrive en abondance sur les étals. Voici les meilleures techniques de lavage pour éliminer efficacement les résidus indésirables et les pesticides.

C'est la saison du raisin. Les grappes de grains sucrés arrivent sur les étals de nos marchés. Mais comment bien le laver pour éviter les résidus de terre, les petites saletés ou même les pesticides. Voici la meilleure méthode, tout en évitant le vinaigre blanc qui peut laisser un goût peu agréable en bouche.

Un simple rinçage sous l'eau courante est souvent considéré comme suffisant pour nettoyer le raisin avant dégustation. Cependant, cette méthode ne permet pas toujours d'éliminer complètement les traces de pesticides.

Un lavage à l'eau froide en frottant doucement les grains pour retirer la saleté en surface est préconisé mais cela ne suffit pas à tout enlever, loin de là ! Tous les experts mettent en garde contre l'utilisation de savon ou détergent, qui pourrait être absorbé par le fruit et présenter des risques pour la santé, comme alerté par la FDA (Food and Drug Administration), l'agence de sûreté alimentaire américaine.

Plusieurs alternatives sont proposées. La première consiste à plonger le raisin dans un bain d'eau vinaigrée (1 dose de vinaigre blanc pour 3 doses d'eau) durant 10 à 15 minutes. Attention toutefois à bien rincer ensuite les grains à l'eau froide pour éviter un goût désagréable. C'est le problème majeur de cette solution !

Parmi les nombreuses méthodes, le bicarbonate de soude est l'une des meilleures pour nettoyer plus efficacement vos grains de raisins. Contrairement à l'eau, le bicarbonate de soude se montre bien plus efficace. Il va décomposer et éliminer les résidus de pesticides sans laisser d'arrière-goût étrange, comme c'est souvent le cas avec le vinaigre. Il est également doux pour les fruits, préservant leur saveur et leur texture.

Pour un nettoyage plus approfondi, il est ainsi recommandé de tremper les grains dans une solution de bicarbonate de soude (1 cuillère à café pour 2 tasses d'eau) pendant 15 minutes avant de bien rincer. Cette technique serait particulièrement efficace contre les résidus de pesticides. La meilleure méthode de lavage reste cependant celle associant du bicarbonate de soude et au sel. Placez les grains détachés dans un bol propre, saupoudrez-les d'une à deux cuillères à café de chaque ingrédient. Secouez vigoureusement pendant 30 secondes à 1 minute avant de bien rincer à l'eau courante. Vous pouvez également utiliser une brosse à légumes en frottant délicatement pour préserver l'intégrité de la peau fragile du raisin.

Autre conseil avisé des experts : ne laver le raisin qu'au moment de le consommer. L'humidité favorise le développement de moisissures et accélère la détérioration du fruit. Si vous devez absolument le faire à l'avance, veillez à bien le sécher avec un essuie-tout. Pour une conservation optimale jusqu'à deux semaines, privilégiez le bac à légumes du réfrigérateur. Laissez le raisin dans son emballage d'origine légèrement perforé, sans le laver. Ce sachet permet une bonne circulation de l'air et prévient la condensation. En cas de changement de contenant, optez pour un récipient non hermétique et évitez les boîtes fermées.