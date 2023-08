Les règles de la Ligue des champions vont changer drastiquement l'année prochaine, et certains clubs vont avoir très mal

La Ligue des champions évolue encore et va changer de format lors de la saison 2024-2025, au grand dam de certains clubs.

Déjà élitiste, la Ligue des champions le sera davantage lors de la saison 2024-2025. Le format actuel va être totalement revisité. Le système des poules sera aboli pour une sorte de championnat réunissant non pas 32 équipes, mais 36 clubs. De quoi ouvrir la compétition à plus de nations ? Pas vraiment : d'abord, de nouvelles places seront attribuées au pays qui gagnera la coupe aux "grandes oreilles" et à la 5e fédération de l'UEFA. Deux places supplémentaires seront aussi accordées aux deux meilleurs championnats. Par exemple, le cinquième de Série A, le championnat italien, pourrait directement être qualifié pour la compétition européenne.

Jusqu'ici, il y avait 6 matchs (aller-retour) car les groupes étaient composées de quatre formations. En 2024, toutes ne se joueront pas. En revanche, les clubs disputeront respectivement deux rencontres supplémentaires, à savoir 8 matchs. Chaque équipe recevra à 4 reprises et se déplacera 4 fois.

L'ensemble des rencontres s'étalera de mi-septembre à mi-janvier, en semaine, aux horaires habituels (18h45 et 21h). Les huit meilleurs seront qualifiés tandis qu'il y aura un barrage aller-retour pour ceux classés entre la 9e et 24e place. Après la 25e position, les clubs seront éliminés. Et surtout, il n'y aura aucune solution de repli vers un autre tableau européen, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'Europa League. Etre éliminé de Champions League reviendra donc à être rayé de la carte européenne.

Le calendrier sera donc plus chargé et l'accès à la Ligue des champions plus restreint. Une formule qui déplait aux plus petits clubs, qui vont évidemment subir de plein fouet cette réforme. Avec les nouvelles règles, on accordera davantage de crédit aux grandes nations du football, pour obtenir de grosses affiches et des confrontations XXL. Il pourrait y avoir des inégalités aussi dans les confrontations avec des duels à sens unique ou au contraire très indécis.