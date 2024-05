Accusée de violences conjugales, cette star du tennis aura droit à un procès en plein milieu de Roland Garros

Alors que l'on entre au cœur de la saison de tennis, ce joueur du top 10 pourrait voir sa dynamique perturbée en raison de problèmes extra sportifs.

Alors que la saison de terre battue a débuté avec le master 1000 de Monte-Carlo, le tournoi de Roland-Garros fera comme chaque année figure de point d'orgue de la saison. Le tournoi du grand chelem promet d'être disputé, alors que Rafael Nadal est incertain, Novak Djokovic moins impérial que les années précédentes et que Carlos Alcaraz n'est pas au mieux physiquement.

Chose inhabituelle, cette saison, les joueurs du circuit passeront à deux reprises par les courts de la porte d'Auteuil. Après le tournoi parisien et après Wimbledon, ils reviendront en effet sur place, les sessions de tennis du tournoi des Jeux olympiques ayant été programmées à Roland-Garros, entre le 27 juillet et le 10 août. S'enchainera ensuite la tournée de dur américain jusqu'à US Open début septembre.

Mais pour ce joueur de tennis, la saison pourrait être perturbée par des problèmes extra sportifs. L'Allemand Alexander Zverev est en effet mis en examen par la justice berlinoise pour violences conjugales. Son procès débutera le 31 mai, soit en plein milieu de la première semaine de Roland-Garros. Cette date est la première d'une série d'auditions qui s'étaleront jusqu'au 19 juillet.

Zverev est accusé d'avoir "maltraité physiquement une femme dans le cadre d'une dispute et d'avoir porté atteinte à sa santé". C'est son ancienne compagne Brenda Patea qui a porté plainte contre le joueur de 26 ans. Ce procès se tient en raison de la contestation de la part de Zverev d'une ordonnance pénale, prononcée en octobre 2023, le condamnant à payer 450 000 euros.

Ce n'est pas la première fois qu'Alexander Zverev est mis en cause dans une affaire de violences conjugales. Une enquête avait en effet été ouverte par l'ATP en 2020 suite à une plainte d'une autre ancienne compagne de l'Allemand, la joueuse Olga Sharypova. L'ATP avait finalement clos l'enquête, faute de preuves suffisantes.

Ce procès en plein cœur de la saison pourrait jouer sur les performances d'Alexander Zverev. l'Allemand était revenu à son meilleur niveau après sa blessure survenue à Roland-Garros en 2022 contre Rafael Nadal, se hissant de nouveau dans le top cinq mondial. Une éventuelle condamnation pourrait également compromettre ses chances de participer aux Jeux olympiques, si le verdict devait être rendu dès la dernière journée de procès programmée, le 19 juillet prochain. Le tournoi olympique commence en effet dix jours plus tard, le 27 juillet, et Alexander Zverev, en tant que numéro un allemand, devrait être présent à Paris en simple, et éventuellement en double.