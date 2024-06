"Nous pensions qu'il était dans la poche" : comment tout a capoté pour ce célèbre club qui voulait Jude Bellingham

Jude Bellingham, nouvelle star de l'Angleterre à l'Euro, a vécu un début de carrière peu commun marqué par de nombreux transferts.

À seulement 20 ans, Jude Bellingham a déjà éclaboussé l'Europe de son talent. Révélé au Borussia Dortmund, qui l'a recruté à l'âge de 17 ans, l'international anglais a rejoint l'été dernier le Real Madrid pour plus de 100 millions d'euros. Avec 23 buts en 37 matchs pour sa première saison sous les couleurs merengues, il a parfaitement réussi son adaptation au championnat espagnol et s'est montré décisif en Ligue des champions. L'Anglais pourrait même être l'un des grands favoris du Ballon d'Or 2024 en cas de victoire à l'Euro en juin prochain, un Euro qu'il a débuté par un premier but face à la Serbie lors de l'entrée en lice des Three Lions.

Son transfert à 17 ans de Birmingham vers le Borussia Dortmund illustre la course effrénée des grands clubs européens pour dénicher et recruter les meilleurs jeunes, en tentant de les attirer de plus en plus tôt. On se souvient notamment de Martin Ødegaard, recruté à 16 ans par le Real Madrid, où bien d'Anthony Martial, dont le transfert de Monaco à Manchester United avait alors fait grand bruit.

Jude Bellingham a fait les beaux jours de Dortmund. © Action Press//SIPA (publiée le 16/05/2024)

Pour les meilleurs talents, les grands clubs européens sont souvent en concurrence, et il arrive qu'un joueur soit proche de signer avec un club, avant de le voir finalement porter le maillot d'une autre équipe. C'est le cas de Jude Bellingham. Alors à Birmingham, l'attaquant anglais était surveillé par tous les clubs de Premier League. Et un club était tout proche de l'attirer dans son effectif. Il s'agit de Manchester United. Alors en pleine reconstruction en 2020 après le départ de Sir Alex Ferguson quelques années auparavant, les Red Devils ont tenté de mettre le grapin sur le jeune de Birmingham, alors âgé de 17 ans.

Comme le raconte Bryan Robson au média britannique The Telegraph, le club de Manchester a tout tenté pour recruter Jude Bellingham, jusqu'à demander à d'anciennes légendes du club de rencontrer l'attaquant. "Nous étions à Carrington (centre d'entraînement du club) et Sir Alex Ferguson était là un peu plus tôt que moi, mais Eric (Cantona) et moi l'avons rencontré, ainsi que son père et sa mère, et nous avons discuté. Ça semblait vraiment prometteur qu'il signe à Manchester United… Eric et moi avons fait un mauvais travail puisqu'il a signé au Borussia ! Nous pensions qu'il était dans la poche !"

Le joueur qui fait aujourd'hui les beaux jours du Real Madrid a finalement choisi de ne pas rejoindre les Mancuniens et de leur préférer le Borussia. Etant donné son développement en trois saisons en Allemagne et sa réussite depuis son transfert à Madrid, où il est en course pour le Ballon d'Or en fin d'année, il semble que son choix ait été le bon.