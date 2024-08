Pour être au sommet, Armand Duplantis pratique cet autre sport très éloigné du saut à la perche

Recordman du monde du saut à la perche, Arnaud Duplantis est favori pour un doublé aux Jeux de Paris 2024.

À 24 ans, Armand Duplantis vit sur une autre planète. Le sauteur à la perche suédois, né aux États-Unis, bat régulièrement depuis plusieurs années le record du monde de la discipline avec une facilité déconcertante. Il avait fallu vingt-et-un ans pour voir Renaud Lavillenie battre en 2014 les mythiques 6,15m de Sergueï Bubka d'un petit centimètre. "Mundo" Duplantis a, lui, amené cette marque bien au-delà. Après un premier saut à 6,17m en 2020, il en est désormais à huit records du monde, en salle ou en plein air, et a amené la marque à 6,24m.

Ce dernier record, établi à quelques semaines des Jeux de Paris lors du meeting de Xiamen, en avril dernier, le place comme le grand favori pour la médaille d'or aux Jeux olympiques. Ce serait sa deuxième médaille après le titre obtenu à Tokyo en 2021.

Pour dominer sa discipline, Arnaud Duplantis s'impose un entrainement bien particulier. Comme il l'avait confié au magazine GQ avant les Jeux de Tokyo, le champion olympique du saut à la perche ne saute pas tous les jours. "Quand une compétition approche je saute deux fois par semaine. Au début de la saison en général, je ne fais quasiment que du travail foncier et je saute seulement une fois par semaine. Tout ça change quand un meeting approche."

Arnaud Duplantis ne fait pas seulement du saut ou du physique pour se préparer aux grandes compétitions, mais également beaucoup de course, et surtout de la vitesse. En effet, pour être capable de se propulser à plus de six mètres avec une perche, il lui faut arriver avec beaucoup de vitesse au niveau du sautoir. "La majeure partie de mon entraînement, c'est la course, le sprint. Le truc qui me donne un avantage sur les autres c'est que je suis le plus rapide sur la piste. J'approche les 10 mètres par seconde avant de décoller. Aujourd'hui, je pense que je peux courir le 100 mètres en 10'4 ou 10'5."

Enfin, et c'est peut-être sa particularité par rapport aux autres perchiste, "Mundo" adore la gymnastique, et a intégré certaines de ses disciplines dans sa préparation. "Une autre importante partie de mon entraînement est constituée d'exercices de gymnastique et de renforcement du haut du corps. Je travaille beaucoup sur les barres parallèles et les anneaux par exemple."