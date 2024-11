Champion du monde de foot, il monte désormais sur les planches de théâtre et réalise un véritable carton

Légende du foot et champion du monde avec l'équipe de France, il fait désormais un carton sur les planches.

La reconversion chez les sportifs de haut niveau est toujours un moment délicat, notamment chez les footballeurs. Beaucoup se souviennent de l'ancien attaquant Stéphane Guivarc'h, qui a défrayé la chronique il y a quelques années en se transformant en vendeur de piscines. D'autres champions du monde de 1998 occupent aujourd'hui des postes variés : entraineurs (et même sélectionneur), commentateurs ou chroniqueurs sportifs, polémistes dans les talk-shows, mécènes pour des écoles ou des entreprises... Le tout avec des fortunes diverses.

Mais un des visages de cette équipe mythique a réussi un autre exploit. En plus d'apparaitre régulièrement à la télévision en tant que consultant, ce dernier est devenu comédien et se produit très régulièrement au théâtre. Il réalise d'ailleurs un vrai carton avec la pièce "Hernie Fiscale", dont il a décroché le rôle principal, et qui revient à la Comédie Saint-Martin, à Paris, après un premier passage remarqué en début d'année.

Vous l'aurez reconnu : il s'agit de Frank Leboeuf. L'ancien défenseur de Chelsea incarne "un commerçant un peu roublard qui s'offre une petite parenthèse tranquille d'un week-end. Il coupe son portable, commande un repas de rêve, une dame de compagnie, il n'a qu'un seul but, profiter de cet instant de repos, si rare dans sa vie". Evidemment rien ne se passe comme prévu.

C'est en 2004, après sa carrière sportive, que Frank Leboeuf a entamé ce virage : il se rend à Los Angeles pour suivre les cours du Lee Strasberg Institute afin de devenir acteur. Cette carrière, il aurait voulu la faire plus tôt, mais son père, plombier chauffagiste, dirigeait une école de foot, "alors, j'y suis allé", a-t-il expliqué à Liberation. "Gamin, j'aimais regarder Au théâtre ce soir en famille. J'ai le souvenir de toutes ces grandes comédiennes et comédiens sur le petit écran. J'ai toujours été passionné par la scène", a-t-il aussi indiqué au site Actu.fr.

La décision est forte et l'accueil a été mitigé. "Ils sont nombreux à m'avoir critiqué : 'Qu'est-ce qu'il fait là ?', 'Il n'a rien à faire dans un théâtre !', comme si je prenais la place de quelqu'un. Des gens du métier qui étaient mes potes quand j'étais footballeur ne me parlent plus parce qu'ils ont peur que je leur demande de me faire tourner. Mais il faut qu'ils comprennent que je n'ai pas besoin d'eux ! J'ai joué plus de 1200 fois sur scène alors que j'ai joué 700 matchs de foot en professionnel. Et le public continue à venir me voir…"

Il lui aura fallu il est vrai quelques années à Frank Leboeuf pour percer, avec plusieurs pièces et quelques apparitions dans des films (dont The ball Is Round de Mirwan Suwarso, où il joue son propre personnage). Mais pour la pièce "Hernie fiscale", mise en scène par Alil Vardar, tout à l'aspect d'une consécration. Frank Leboeuf est tout en haut de l'affiche de cette comédie qui a tourné dans toute la France, avant un retour à Paris pour plusieurs dizaines de dates. Si la curiosité vous prenait, sachez qu'elle se joue à la Comédie Saint-Martin jusqu'au 2 février 2025.