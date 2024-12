Un membre de la famille royale est en passe de devenir footballeur professionnel, une première historique

Membre d'une famille royale, il pourrait devenir footballeur professionnel et accomplir son rêve.

Être déjà une star avant de devenir une star, c'est un peu le projet d'un membre d'une des plus grandes familles royales européennes, qui espère devenir un jour footballeur professionnel. Une ambition qu'il ne peut plus cacher et que sa famille connaissait depuis plusieurs années, sans jamais l'avoir révélée au grand public. Cette dernière l'aide d'ailleurs dans ce but en le laissant désormais faire les études qu'il souhaite pour accomplir son rêve.

C'est un quotidien flamand "Het Laatste Nieuws" qui a levé le mystère sur les futurs projets du jeune prince début novembre, en révélant qu'il avait rejoint une académie de football en Espagne, près de Saragosse. L'année dernière, le palais avait déclaré plus vaguement qu'il se dirigeait vers l'étude des langues (notamment l'espagnol) et de "la pratique sportive", alors que ce dernier venait de terminer ses études à l'École internationale de Bruxelles.

Son nom ? Emmanuel de Belgique, membre de la famille royale belge, troisième enfant du roi Philippe de Belgique et de son épouse, la reine Mathilde, et donc troisième dans l'ordre de succession au trône. Longtemps secrète, la passion du jeune homme de 19 ans a surpris ses sujets, puisque sur le site de la famille royale belge, on indiquait jusqu'à présent que le prince pratiquait le ski, le tennis, l'athlétisme et la planche à voile, mais pas le football en particulier.

Loin d'études plus prestigieuses comme le droit, les sciences politiques et loin des grandes écoles, Emmanuel s'oriente bien vers une carrière de footballeur professionnel, plutôt que vers le trône de Belgique. Il serait d'ailleurs un fervent supporter des Diables Rouges (le surnom de la sélection nationale belge), qu'il rejoindra peut-être un jour, si il va vraiment au bout de son rêve.

Sur une vidéo partagée par le site d'informations qui a découvert le pot-aux-roses, on peut apercevoir le prince sur un terrain en tenue de sport, au poste de gardien de but, qui semble être son poste de prédilection. La tâche s'annonce toutefois assez difficile, car le prince Emmanuel a déjà un âge "avancé" pour se lancer dans une telle carrière : il a déjà 19 ans en 2024 alors que la plupart des grands joueurs ont commencé le football et les centres de formation dès leur plus jeune âge.

Mais s'il y parvient, le prince Emmanuel serait bien le premier footballeur royal de l'histoire, alors que la plupart du temps, les membres de la royauté, à défaut de régner, deviennent mannequins, influenceurs etc...