Non, soulever des charges importantes ne développe pas plus rapidement vos muscles

Le mythe de soulever des poids élevés pour gonfler sa masse n'est plus d'actualité...

Avant la journée de travail, lors de la pause repas, ou surtout à la fin de la journée pour bien se dépenser et peut être évacuer le stress, faire du sport en allant à la salle est devenu une habitude pour beaucoup de personnes. Mais pour certains, c'est aussi une forme de compétition. Ceux qui ont déjà fréquenté ce genre de lieu connaissent les coups d'œil furtifs voire les regards insistants qui trahissent souvent un jugement sur le poids on arrive à soulever.

Et bien sachez que le poids que vous pouvez soulever n'a en réalité rien à voir avec le développement de vos muscles. La clé serait plutôt à chercher du côté de la fatigue musculaire. S'entrainer jusqu'à l'échec, même en soulevant des charges légères, n'est absolument pas une perte de temps. Une étude montre qu'il n'y a aucune différence avec les charges lourdes.

Pour imager les propos et l'étude, le docteur Wang Siheng résume : "C'est comme "livrer des marchandises dans un entrepôt. Les charges lourdes s'apparentent à la conduite d'un gros camion en transportant plus de marchandises en un seul voyage, tandis que les charges légères s'apparentent à la conduite d'une moto en effectuant plus de trajets."

Selon son étude des changements dans les pratiques sont donc imaginables, notamment chez les personnes âgées souffrant de douleurs au genou, en convalescence notamment, qui n’ont plus besoin de soulever des charges lourdes pour "être efficaces". L’utilisation de charges légères pour un entraînement à répétitions élevées, jusqu’à l’épuisement musculaire, permet d’obtenir le même effet.

Pour ceux qui n'arrivent pas à développer concrètement leur masse musculaire, des études ont montré que si le haut du corps se développe lentement et que le bas du corps se développe également lentement, cela suggère que la génétique est plus importante que la charge qu'une personne peut soulever.