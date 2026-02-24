Pourquoi les chats aiment-ils autant se coucher dans des boîtes en carton, selon une vétérinaire ?

Tous les propriétaires se sont déjà posés la question.

Dans une valise, un sac de course ou même dans une boîte à chaussures minuscule, les chats sont capables de se glisser dans les plus petits espaces. Oubliez les coussins douillés achetés une fortune dans un magasin spécialisé, votre animal préfera presque toujours se glisser dans le contenant dans lequel ce coussin est arrivé à la maison. Mais pourquoi les chats aiment-ils autant les cartons ? Interrogée par Linternaute.com, la vétérinaire Laetitia Barlerin explique.

"Votre chat a une attirance innée pour les espaces étroits car ils représentent des aires d'isolement", explique la spécialiste. En effet, ces cartons de taille réduite sont comme une "bulle" premettant au chat de s'isoler et de ne pas être dérangé s'il veut se reposer ou passer un peu de temps au calme. Il ne faut jamais oublier que les chats sont des animaux semi-sociaux. Même s'ils apprécient la compagnie de leurs maîtres, ils ont souvent le besoin instinctif de se retrouver seuls et tranquilles. "S'il choisit des cachettes improbables, c'est pour éviter d'être dérangé", rappelle Laetitia Barlerin.

© Adobe Stock

Vous l'avez compris, si votre chat se cache dans un carton ou dans un autre petit contenant, il n'a pas envie que vous lui proposiez d'en sortir ou de jouer, bien au contraire. Le contact avec les quatre parois des cartons offre ainsi aux chats une grande sensation de sécurité, car il les protège des agressions.

De plus en plus de vétérinaires soupçonnent également que le contact physique étroit avec les parois d'une boîte entraînerait la libération d'endorphines. Cela signifierait que le fait de se glisser ou de se coucher dans une boîte bien trop petite pour son corps déclencherait un véritable sentiment de bonheur dans le cerveau de votre chat.

De même, la vétérinaire rappelle que les cartons ont une texture particulière, que le chat ne peut pas retrouver facilement autre part. Ils arborent également souvent l'odeur de l'objet qu'ils ont servi à déplacer, et "offrent donc une stimulation au sens tactile, auditif et olfactif". Le jouet parfait, donc !

La spécialiste rappelle tout de même qu'il est important de bien retirer les agrafes qui pourraient avoir été accrochées au carton avant de le donner à votre animal, car il pourrait se blesser. Même chose avec les sacs en plastique : "coupez les anses pour éviter qu'il s'y coince la tête", conseille Laetitia Barlerin. Evitez les sacs-poubelle, car le chat pourrait ingérer les petits ficelles de fermeture.