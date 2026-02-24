Il ne faut jamais écraser les araignées dans votre maison - des experts en lutte antiparasitaire avertissent

Ne faites plus cette erreur, vous pourriez le regretter !

Bien présentes en hiver dans nos maisons, à la recherche d'un abris, les araignées ne sont pas les bienvenues pour beaucoup d'entre nous. Non seulement ces bestioles peuvent nous mordre, mais elles peuvent aussi laisser des toiles disgracieuses aux quatre coins de notre logement, qu'il faudra ensuite nettoyer.

Bien souvent, notre premier réflexe est de les écraser, réfléchissez-y à deux fois, et n'écrasez pas à tout prix une araignée, même en cas de phobie. Selon des experts, il faudrait éviter de le faire pour plusieurs raisons, et pas seulement car elles se nourrissent de moustiques. "Tuer un parasite peut en réalité aggraver les problèmes de nuisibles", explique Nicole Carpenter, présidente de Black Pest Prevention, une entreprise spécialisée dans la lutte antiparasitaire. Alors avant de vous en prendre aux araignées, suivez ces quelques conseils.

S'il s'agit d'une femelle, vous pourriez vraiment le regretter ! Si vous écrasez une femelle prête à pondre, il est possible que vous dispersiez des œufs ou que vous libériez des dizaines de bébés araignées, augmentant ainsi le nombre d'individus dans la pièce. Bien que ce scénario ne soit pas systématique, il reste une possibilité évoquée par les experts. Alors si vraiment vous ne voulez pas d'une infestation d'araignée dans votre maison, oubliez ce geste.

© 123RF - yamedesign

Une autre raison, plus connue, est que ces petites bêtes se nourrissent d'autres insectes nuisibles, ce qui constitue une méthode alternative de lutte antiparasitaire. Ed Dolshun, directeur technique de CatchMaster confirme ce point, "elles peuvent se nourrir de mouches, de fourmis et même de moustiques." Les éliminer systématiquement peut donc favoriser, paradoxalement, la prolifération d'autres nuisibles.

Dernier point important à rappeler, en France et en Europe, la plupart des araignées sont inoffensives. Les espèces couramment observées dans nos maisons mordent très rarement, et uniquement en cas de menace directe. Les incidents graves sont exceptionnels. Alors plutôt que de prendre le risque de voir le nombre d'araignée se multiplier à cause d'une simple erreur, voici une approche plus douce pour vous en débarrasser.

Il vous suffit de capturer l'araignée à l'aide d'un verre, bol ou bocal, et d'une feuille rigide, puis la relâcher à l'extérieur, loin des ouvertures. Ed Dolshun donne une deuxième solution si vous avez peur de vous approcher de la bestiole : vous pouvez "utiliser des plaques de glu pour les piéger sans avoir à pulvériser de produits chimiques nocifs dans votre maison." Une autre méthode efficace et non toxique consiste à utiliser des huiles essentielles pour les éloigner de votre domicile.