Trempez-y vos vêtements pendant 30 minutes et ils ne sentiront plus mauvais après le lavage

Vos vêtements ressortent souvent du lavage avec la même odeur rance, en particulier ceux qui vous ont servi pour le sport ? Il y a des règles à respecter et un vrai truc pour l'éviter...

Vous désespérez peut-être des odeurs de sueur qui s'accrochent à vos vêtements. Ceux de tous les jours, mais aussi, en particulier, ceux que vous avez portés pendant votre séance de sport. Malgré vos efforts pour les éradiquer en expérimentant diverses lessives et un nombre infini de cycles de lavage, ces odeurs semblent impossibles à éliminer. L'explication derrière ces odeurs est différente de ce que vous pourriez croire et il existe des méthodes pour s'en débarrasser.

Selon Sarah Clemence, fondatrice du site Busy Blooming Joy, "l'odeur de vos vêtements est plus liée aux bactéries qu'à la sueur elle-même". Elle explique dans un article du HuffPost que notre peau abrite naturellement des bactéries qui se développent, notamment lorsque l'on a chaud ou lorsque l'on fait un effort. Quand nous transpirons, en particulier dans des vêtements synthétiques, l'humidité et la chaleur créent un environnement idéal pour la prolifération des bactéries. Ces dernières se nourrissent de notre sueur et produisent des déchets, à l'origine de l'odeur caractéristique des vêtements de sport.

Pour éviter ce fléau et vous débarrasser définitivement de ces odeurs, il y a plusieurs étapes à respecter. Et la troisième est trop souvent méconnue.

1. Le choix de la bonne matière, au moment de l'achat, tient un rôle majeur. Dans la mesure du possible, il faut éviter les matières synthétiques. Les tissus synthétiques, comme le polyester, sont principalement composés de plastique. Or cette matière a tendance à retenir les odeurs car elle n'est pas absorbante. Les vêtements spécialement conçus pour la performance permettent pour certains d'évacuer la sueur, mais ils sont conçus dans des matières propices au développement des odeurs. Préférez donc les fibres naturelles, comme le coton, qui n'emprisonnent pas les odeurs.

2. Le timing compte aussi. Laisser vos vêtements sales traîner peut être tentant avec la fatigue, mais c'est une erreur à éviter absolument pour éviter les odeurs. Cette négligence peut même favoriser la formation de micro-moisissure, ce qui aggraverait encore l'odeur. Si vous ne pouvez pas laver vos vêtements immédiatement, assurez-vous au moins de les étendre pour les faire sécher une fois de retour chez vous.

3. Mais il y a une méthode qui fait l'unanimité : tremper ses affaires dans du vinaigre blanc avant de les laver ! Jennifer Kropf, directrice éditoriale de Healthy Happy Impactful, recommande de "remplacer votre lessive habituelle par un trempage au vinaigre avant le lavage". Le vinaigre est un moyen naturel et efficace de décomposer les huiles et de neutraliser les bactéries. Pour essayer cette méthode, immergez vos vêtements dans du vinaigre blanc distillé pendant 10 à 30 minutes avant de les laver normalement.

4. La lessive peut aussi être adaptée. Jennifer Kropf souligne qu'il existe des lessives spécialement conçues pour les vêtements de sport. Contrairement aux lessives classiques, qui éliminent les taches et la saleté des vêtements ordinaires, ces produits sont plus puissants. Ils sont étudiés pour retirer de manière plus agressive les odeurs. De nombreuses grandes marques proposent leur propre gamme de lessives pour le sport. Toutefois, évitez d'utiliser des assouplissants, car ils peuvent obstruer les fibres et emprisonner les bactéries.

5. Le séchage anti-bactérie existe ! Le soleil est un ennemi naturel des bactéries. Si vous étendez vos vêtements pendant quelques heures au soleil, avec du vent également dans l'idéal, ceux-ci sècheront plus vite, ce qui ralentit le développement des microbes. Notre experte explique : "Les vêtements humides peuvent devenir un terrain propice à la prolifération des bactéries, alors assurez-vous qu'ils sont bien secs avant de les ranger."