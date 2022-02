Tournoi des 6 Nations 2022 : les Bleus en démonstration, le classement

6 NATIONS 2022. Grâce à sa victoire éclatante en Ecosse samedi 26 février, les Bleus sont plus que jamais dans la course au Grand Chelem.

[Mis à jour le 28 février 2022 à 08h22] Il y avait tous les ingrédients du match piège, mais en Ecosse, la France a montré qu'elle était probablement l'une des meilleures nations au monde actuellement. Grâce une nouvelle fois à une bonne entame de match et surtout une deuxième mi-temps stratosphérique, l'équipe de France a déroulé son rugby pour s'imposer 36-17. " Il y a des moments clé dans ce match. Surtout cette relance écossaise avant la mi-temps où on est en difficulté mais Hogg fait en-avant (38e) et derrière on arrive à marquer dans les arrêts de jeu de la première période. On passe de +2 à +9. En début de deuxième période, on remarque sur un contre. Ça nous a permis de traverser ce moment difficile en première période. Ensuite, les Écossais ont un peu lâché. Le rugby est un jeu de transition et ça fait partie de notre travail permanent à l'entraînement pour exploiter les qualités des joueurs, ce feeling et cette capacité à se transformer rapidement de défenseur à attaquant. C'est vrai qu'aujourd'hui (samedi) on a été très efficace et on a bien joué les coups en contres avec des décisions très pertinentes ballon en mains et des soutiens efficaces aussi" a analysé Fabien Galthié en conférence de presse.

Le classement du Tournoi des 6 Nations est établi de la manière suivante : la victoire vaut 4 points, le match nul 2 points et la défaite 0 point. Chacune des six équipes peut également récolter des points de bonus : 1 point de bonus offensif si elle marque au moins quatre essais dans le match, 1 point de bonus défensif si elle perd la rencontre avec sept points d'écart au maximum. Enfin, si l'une des sélection réalise le Grand Chelem, elle se voit octroyer un bonus supplémentaire de 3 points . En cas d'égalité à la fin du tournoi, les équipes étaient départagées à la différence de points par match.

Le calendrier des matchs du Tournoi des 6 nations est établi sur cinq journées. Chacune des équipes rencontre ses adversaires une seule fois. Pour cette édition 2022, la France se déplace seulement à deux reprises (puisqu'elle avait reçu deux fois lors de la précédente édition). Le calendrier des matchs en 2022 :

3ème journée - Samedi 26 février : Écosse - France, Angleterre - pays de Galles. Dimanche 27 février : Irlande - Italie.

Lors de la prochaine journée, les Bleus affronteront donc l'Irlande dans un match qui pourrait ressembler déjà à une petite finale. Pour l'occasion, 14 nouveaux joueurs ont été appelés :

Daniel BIBI BIZIWU

Paul BOUDEHENT

Ibrahim DIALLO

Jules FAVRE

Thibaud FLAMENT

Thomas LAVAULT

Sekou MACALOU

Yoan TANGA

Donovan TAOFIFENUA

Brice DULIN

Antoine HASTOY

Matthis LEBEL

Virimi VAKATAWA

Tani VILI

En France, les matchs de ce Tournoi des 6 nations 2022 seront retransmis sur France TV. La paire composée de Matthieu Lartot et Dimitri Yachvili, accompagnée de Cécile Grès pour les interviews en bord de terrain, sera aux commentaires pour neuf rencontres de la compétition, dont toutes celles des Bleus, programmées sur France 2. Pour les autres matchs, la diffusion sera également accessible sur les antennes de France TV, avec au micro le tandem Laurent Bellet - Jérôme Cazalbou.

Vous pouvez obtenir un billet pour le Tournoi des 6 nations 2022 en vous dirigeant sur le site officiel de la Fédération Française de rugby. Plusieurs matchs sont encore disponibles avec des prix allant de 13 à 120 euros pour le match face à l'Italie et de 25 à 155 euros pour la rencontre face à l'Irlande. En revanche, le choc face à l'Angleterre n'est plus réservable.