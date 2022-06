Finale Top 14 : comment obtenir des billets pour la finale ?

TOP 14. Clap de fin pour le championnat de France de rugby avec la finale ce vendredi 24 juin entre Castres et Montpellier.

Qui pour soulever le Bouclier de Brennus ? Ce vendredi 24 juin, la finale du Top 14 opposera Castres, tombeur de Toulouse à Montpellier, tombeur de Bordeaux-Bègles lors des demi-finales. Si vous voulez vous rendre au Stade de France pour voir la finale et le show au Stade de France, sachez que les clubs ont déjà mis en vente les billets pour les abonnés avec un quota de 5000 places et deux places maximum par abonné seront vendues pour permettre de servir un maximum de supporters. Pour les non abonnés, s'il reste des places, elles seront mises en vente à partir de mardi pour Castres. Sur le site de la LNR, toutes les places sont prises, mais il existe encore quelques précieux sésames sur la plateforme de revente.

Pour cette finale, si Castres semble être favori, Montpellier a de grosses ambitions et mérite un peu plus de respect selon Philippe Saint-André. "J'aurais aimé un peu plus de respect à l'égard de mes joueurs. C'est vrai qu'on a terminé 10e la saison dernière, mais cette saison, on a fini deuxième après 26 journées, on a été premiers pendant 9 journées, on a des mecs qui jouent en équipe, il y a de la solidarité. On n'a peut-être pas les individualités d'autres équipes, mais aujourd'hui (samedi), on a montré du caractère, on a joué au rugby, on s'est fait des passes, on a été dangereux et je suis très fier de mes mecs. On s'était donné des objectifs et maintenant on a le droit de monter au Stade de France. On a le droit de manger le gâteau et de boire le digestif."

Quel est le classement du Top 14 ?

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales.

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :