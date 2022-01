Top 14 : matchs, classement... Les résultats

TOP 14. Place à la 15e journée du Top 14 de rugby avec plusieurs belles affiches au programme. Retrouvez tous les matchs et le classement.

Place à la 14e journée du Top 14 ce week-end avec, comme pour la Ligue 1, plusieurs matchs reportés en raison du Covid. Il s'agit des rencontres Toulon-La Rochelle et Toulouse-Montpellier. Il reste tout de même de belles affiches au programme avec le derby entre Biarritz et Perpignan et le choc Racing 92 Clermont samedi 8 janvier. En se déplaçant à Brive, Bordeaux-Bègles pourrait creuser l'écart face aux Toulousains.

Quel est le classement du Top 14 ?

pts J. G. N. P. B. +/- 1 Bordeaux-Bègles 46 13 10 1 2 4 +102 2 Toulouse 41 13 9 0 4 5 +125 3 Montpellier 40 13 8 1 4 6 +100 4 Castres 37 14 8 1 5 3 -30 5 La Rochelle 36 14 7 0 7 8 +126 6 Lyon 35 14 7 0 7 7 +76 7 Clermont 33 13 7 0 6 5 +29 8 Pau 28 13 6 1 6 2 -39 9 Stade Français 27 13 6 0 7 3 -45 10 Racing 92 26 13 6 0 7 2 -27 11 Toulon 22 12 4 2 6 2 -53 12 Brive 21 13 4 0 9 5 -100 13 Perpignan 19 14 4 0 10 3 -140 14 Biarritz 19 14 4 0 10 3 -124

Quel est le calendrier du Top 14 ?

Voici l'ensemble du calendrier du championnat de France de rugby et des prochaines phases finales.

Quel est le programme des journées de Top 14 ?

Pour toutes les journées du Top 14, voici le programme établi :

4 rencontres le samedi à 15h (en multiplex)

1 rencontre le samedi à 17h

1 rencontre le samedi en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

1 rencontre le dimanche en prime time (21h), accompagnée en avant et après-match du Canal Rugby Club.

Quelles sont les équipes du Top 14 ?

Comme l'indique le nom du championnat de France de rugby, 14 clubs sont dans l'élite, voici la liste des clubs :