Top 14 : quatre derbys au programme, les rencontres de la 22e journée

TOP 14. La 22e journée de Top 14 s'annonce décisive dans la course au top 6 avec quatre derbys au programme.

Comme chaque année, la Ligue Nationale de Rugby (LNR) décide de consacrer une journée du Top 14 aux derbys. Cette 22e journée du championnat de France de rugby est le théâtre de rivalités locales mais aussi de rencontres entre concurrents directs pour la qualification au top 6. À cinq journées de la fin de la saison régulière, chaque match est important.

Ejecté des six premières places (7e - NDR), le Racing 92 compte bien participer à la phase finale en fin de saison. Pour cela, les Franciliens devront s'imposer face à leurs voisins parisiens du Stade Français, 11e au classement qu'ils vont affronter à trois reprises en l'espace de quelques semaines avec les confrontations aller-retour en huitième de finale de Coupe d'Europe. Il faut remonter à la saison 2015-2016 pour les joueurs du Racing 92 s'imposer lors des deux rencontres du Top 14. Après leur victoire à l'aller au Stade Jean-Bouin (21-36), Gaël Fickou et ses coéquipiers comptent bien s'imposer sur les terres du Stade Français.

Humiliés 41-0 le 24 octobre dernier à Toulouse, le Castres Olympique envisage de prendre sa revanche contre les champions de France en titre. Après la raclée reçue à l'automne, le centre du CO, Thomas Combezou avait déclaré : "On va essayer de les enquiquiner dans quelques temps, quand on les recroisera". 3e au classement, les Toulousains pourront pleinement compter sur le retour de leurs internationaux dans le XV (contre Lyon, Dupont, Ntamack, Marchand avaient notamment démarré sur le banc).

Enfin une victoire face à la bête noire ? Face à La Rochelle, Bordeaux-Bègles reste sur trois revers d'affilée concédés avec un écart moyen de 17 points. Christophe Urios et ses joueurs comptent bien prendre leur revanche : "On ne va rien inventer, ce qui est important, c'est de jouer avec nos forces, les utiliser pour jouer sur leurs fragilités. Aujourd'hui, il y a une vraie rivalité, ils sont meilleurs que nous mais on a envie que ça cesse".

Dernier derby au programme de la 22e journée de Top 14, Lyon reçoit Toulon qui rêve d'une remontée fantastique dans le top 6 en cas de victoire. 9e du championnat, les Toulonnais se déplacent à Lyon pour affronter le LOU qui possède la meilleure moyenne de points à domicile du Top 14 (32 - NDR), où il a inscrit 35 de ses 55 essais au total. Cette rencontre est importante pour les deux équipes : les joueurs de Pierre Mignoni doivent assurer à domicile pour s'assurer une qualification pour la phase finale alors que ceux de Franck Azéma vont tenter de créer l'exploit dans le Rhône pour pouvoir s'offrir une belle fin de saison.

À noter que pour cette journée de Top 14, certaines rencontres seront arbitrées par des arbitres étrangers pour préparer les équipes du championnat de France à un autre style d'arbitrage au vu des deux prochaines échéances européennes.

Le programme de la 22e journée de Top 14 :

Castres - Toulouse : samedi 2 avril à 15h00

Clermont - Brive, samedi 2 avril à 17h00

Lyon - Toulon, samedi 2 avril à 17h00

Biarritz - Pau, samedi 2 avril à 17h00

Perpignan - Montpellier, samedi 2 avril à 17h00

Bordeaux-Bègles - La Rochelle, samedi 2 avril à 21h05

Racing 92 - Stade Français, dimanche 3 avril à 21h05

