Top 14 : Toulouse - La Rochelle et Bordeaux-Bègles - Racing 92, le programme des barrages

TOP 14. La saison régulière est terminée, place à la phase finale pour connaître le champion de France. Le premier barrage oppose les deux derniers champions d'Europe, le Stade Toulousain et La Rochelle alors que Bordeaux-Bègles et le Racing s'affronteront lors de la deuxième affiche.

Les affiches des barrages du Top 14 sont connues : le Stade Toulousain et la Rochelle vont s'affronter pour retrouver Castres, 1er du classement général. Longtemps placé pour terminer aux deux premières places, Bordeaux-Bègles s'est incliné à Perpignan lors de la dernière journée et doit disputer les barrages où les joueurs de Christophe Urios seront opposés au Racing 92.

Voici le programme tant attendu de la phase finale du TOP 14



Un menu des plus alléchants

Qui du Stade Toulousain ou La Rochelle rejoindra Castres ? Si la tendance actuelle est favorable aux Rochelais, compte tenu de leur sacre en Coupe d'Europe de rugby, les Toulousains ont remporté les sept dernières confrontations. De quoi s'attendre à une belle rencontre qui pourrait être la dernière pour Maxime Médard et Joe Tekori qui partiront à la retraite à la fin de saison.

Dans l'autre affiche, le Racing 92 va se déplacer à Bordeaux-Bègles. Avec Maxime Machenaud et Teddy Thomas qui devraient disputer leur possible dernier match sous le maillot ciel et blanc, les Franciliens comptent bien créer l'exploit et confirmer leur statut de meilleur attaque du Top 14. Le vainqueur retrouvera Montpellier en demi-finale le 18 juin prochain.

Le programme des barrages du Top 14 :

Toulouse - La Rochelle : samedi 11 mai à 21h05

Bordeaux-Bègles - Racing 92 : dimanche 12 mai à 21h05

