DIRECT. France - Italie : succès solide des Bleus, le résumé du match

18:07 - La première réaction de Dupont

Conscient de ne pas avoir livré une prestation parfaite, Antoine Dupont est déjà tourné vers la rencontre face à l'Irlande de la semaine prochaine : "On a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de maladresses, mais le résultat est là, on va s'en satisfaire, commente le capitaine des Bleus, au micro de France 2. On a été approximatifs dans toutes les zones du terrain."