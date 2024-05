Eurovision 2024 : la candidate d'Israël promise à une victoire ?

La participation d'Israël à l'Eurovision 2024 fait polémique en raison de la guerre contre le Hamas. Malgré les appels aux boycotts, la candidate israélienne Eden Golan fait partie des grands favoris.

Des premières performances sous les huées et les "Free Palestine". Eden Golan, la chanteuse qui représente Israël cette année à l'Eurovision, fait face à une immense polémique en raison de la guerre contre le Hamas. Si les équipes de l'Eurovision martèlent que le concours n'est pas politique, certains ont demandé le retrait d'Israël de la compétition, au même titre que la Russie en 2022 après l'invasion de l'Ukraine. L'organisateur du concours avait expliqué qu'elle avait sanctionné le diffuseur public russe il y a deux ans, car il avait enfreint les critères nécessaires pour conserver son statut de membre actif de l'association et que KAN, la chaîne publique israélienne n'avait commis aucune infraction et pouvait donc maintenir sa participation.

Une controverse qui a pris de l'ampleur au moment de la soumission de la chanson "October Rain", référence explicite à l'attaque du 7 octobre perpétrée par le Hamas, et dont les paroles ont été modifiées en raison de leurs connotations trop politiques. À la place, l'État hébreu a décidé de miser sur "Hurricane" qu'Eden Golan défend sur scène, malgré une manifestation pro-Palestine qui a rassemblé 12 000 personnes à Malmö, en Suède, jeudi 9 mai.

Dans les favoris à la victoire

Durant sa performance en demi-finale jeudi à Malmö, la jeune chanteuse a été la cible de sifflets. Grâce à sa chanson, Eden Golan est parvenue à se qualifier pour la finale et à intégrer le groupe de 26 pays qui concourront pour la victoire samedi 11 mai. Un accomplissement qui lui a permis de grimper à la deuxième place des favoris, d'après les bookmakers, avec 19 % de chances de victoires. Eden Golan est seulement devancée par Baby Lasagna, le candidat croate, qui caracole en tête du classement depuis plusieurs semaines.

Une bonne dynamique qui est également due à une bévue de la télévision italienne. Le pays transalpin a accidentellement révélé ses pourcentages de votes via la RAI. Une pratique interdite par les règles de l'Eurovision. Ainsi, près de 40% des voix des téléspectateurs italiens sont allées à la chanson israélienne. Une avance qui pourrait laisser penser à un score large le jour de la finale.