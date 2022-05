Coupe d'Europe de rugby : heure, chaîne TV... Le programme des demi-finales

COUPE D'EUROPE RUGBY. Place aux demi-finales de la Coupe d'Europe de rugby ce week-end avec trois clubs français qualifiés pour le dernier carré.

Trois clubs français engagés pour les demi-finales de la Coupe d'Europe de rugby, on ne pouvait pas rêver mieux. Après la victoire aux tirs au but du Stade Toulousain à Munster, les joueurs d'Ugo Mola affronteront les Irlandais de Leinster pour rejoindre un club français en finale. Dans l'autre demi-finale, le Racing 92 et La Rochelle se départageront pour une place en finale. Est-ce que les fans de rugby auront le droit à la même affiche que l'an dernier entre Toulouse et La Rochelle ?

En Irlande, Antoine Dupont et ses coéquipiers devront créer l'exploit face au Leinster et ses stars irlandaises comme Robbie Henshaw ou Jonathan Sexton et Cian Healy. Tenant du titre, le Stade Toulousain compte bien défendre son sacre jusqu'au bout et se hisser en finale où les Toulousains retrouveraient un club français : le Racing 92 ou La Rochelle. Finalistes malheureux l'an passé, les Rochelais veulent remporter la première compétition internationale de leur histoire après deux finales perdues (Champions Cup en 2021 et Challenge Européen en 2019). Pour cela, ils devront sortir les Franciliens du Racing 92 dans une demi-finale délocalisée au stade Bollaert de Lens. Teddy Thomas et ses partenaires courent aussi après leur premier sacre sur la scène européenne.

Quel est le programme des demi-finales de la Coupe d'Europe de rugby ?

Voici le programme du week-end pour les quarts de finale retour de la Coupe d'Europe de rugby :

Leinster - Toulouse : samedi 14 mai à partir de 16h

Racing 92 - La Rochelle : dimanche 15 mai à partir de 16h

Quelle diffusion TV pour les clubs français en Coupe d'Europe de rugby ?

Samedi 14 mai

Leinster - Toulouse à partir de 16h sur beIN Sports 1

Dimanche 15 mai

Racing 92 - La Rochelle à partir de 16h sur beIN Sports 1

Quels sont les résultats des quarts de finale de la Coupe d'Europe de rugby ?

Découvrez tous les résultats des quarts de finale de la Coupe d'Europe de rugby 2022 :

Racing 92 41-22 Sale

Leicester 14-23 Leinster

La Rochelle 31-19 Montpellier

Munster 24-25 Toulouse (après les tirs au but)

Quel est le palmarès de la Coupe d'Europe de rugby ?

Voici le détail du palmarès depuis la création de la Coupe d'Europe de rugby en 1996 :