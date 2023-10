À quoi va ressembler exactement le casque d'Antoine Dupont ?

Le capitaine des Bleus jouera avec un casque dimanche contre l'Afrique du Sud, après une opération de la pommette. Mais à quoi ressemblera vraiment ce casque ?

Antoine Dupont retrouve sa place de titulaire ce dimanche 15 octobre pour affronter l'Afrique du Sud. Il n'aura donc manqué que le match face à l'Italie (60-7), après sa fracture maxillo-zygomatique le 21 septembre lors de la victoire fleuve face à la Namibie (96-0). Il a été opéré dès le lendemain à Toulouse, et a observé une période de convalescence avant de reprendre progressivement le chemin de l'entraînement la semaine dernière. Il a obtenu lundi le feu vert de son chirurgien pour rejouer normalement et s'entraîner avec des contacts, ce qu'il a fait cette semaine avec ses coéquipiers.

Antoine Dupont a été aperçu à l'entraînement cette semaine avec un casque de protection en mousse, équipement assez classique au rugby notamment chez les avants, pour protéger des chocs à la tête mais aussi les oreilles. S'il porte le même casque qu'à l'entraînement, Antoine Dupont jouera donc avec un casque noir à liserés blancs, couvrant le crâne et le front. Il explique lui-même : "C'était un souhait du chirurgien. Il me l'a proposé. Il me l'a plus que proposé même (sourire). [...] Je l'ai testé, il n'y a pas de gêne avec donc je suis parti pour jouer avec". Une protection rassurante mais qui peut étonner, car elle ne couvre pas la zone de la fracture subie pas le numéro 9 des Bleus, au niveau de la pommette.

Antoine Dupont portera un casque à défaut d'un masque protecteur sur le visage, comme certains joueurs de football le font par exemple. En effet, le règlement de World Rugby interdit, dans son article 12 (alinéa 4), toute protection rigide : "Aucun joueur ne doit porter un équipement dont une quelconque partie a une épaisseur supérieure à 5mm". Cette mesure est conçue pour éviter qu'un équipement ne puisse blesser celui qui le porte ou un adversaire lors d'un choc. Impossible donc pour Antoine Dupont de porter une protection sur le visage. Mais le demi de mêlée tricolore assure qu'il sera à 100% contre l'Afrique du Sud : "Ma convalescence s'est bien passée. J'ai pu passer les étapes nécessaires, j'ai eu plusieurs semaines: je suis en pleine capacité de mon jeu, de mes moyens physiques ou techniques pour dimanche."