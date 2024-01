Révolution dans le Tournoi des 6 Nations, l'esprit du rugby en prend un coup

Nouvelle édition du 6 Nations et nouvelle règle dans le monde du rugby.

Le Tournoi des 6 Nations 2024 va débuter le 2 février prochain avec le match d'ouverture entre la France et l'Irlande. Un choc entre les deux derniers vainqueurs de la compétition. Cette compétition, organisée tous les ans, regroupe 6 sélections européennes qui s'affrontent dans une sorte de mini championnat comme le font également les nations de l'Hémisphère Sud avec la Nouvelle Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud et l'Argentine depuis quelques années lors du Rugby Championship. L'ordre et la réception des matchs sont les seuls changements d'une année sur l'autre.

Pour cette édition 2024, la France, l'Angleterre, l'Irlande, le pays de Galles, l'Ecosse et l'Italie, les six pays qui participent aux 6 Nations, vont pourtant aborder une nouveauté sur les maillots avec l'apparition des noms des joueurs au dos de la tunique. Une véritable révolution pour le rugby, qui jusqu'à présent n'avait pas succombé à cette pratique pourtant courante dans le foot ou le basket depuis plusieurs années.

Si certaines nations et même certains clubs de rugby ont déjà tenté ici et là d'afficher les noms, c'est la première fois qu'une grande compétition l'impose. L'information est venue du quotidien britannique The Telegraph qui a rapporté, mardi 9 janvier, que les fédérations du Tournoi des 6 Nations sont tombées d'accord pour floquer le nom des joueurs dans le dos des maillots afin d'attirer un "nouveau public".

Cette décision fait beaucoup réagir dans le milieu et pour cause. Contrairement au football par exemple, il est courant de dire qu'au rugby, l'équipe prime sur les joueurs et qu'on ne veut pas tomber dans la starification de ceux-ci. "C'est la philosophie même de ce sport : c'est le plus collectif des sports collectifs", explique Gilles Navarro, ancien grand reporter à L'Equipe et suiveur du XV de France. "L'individu n'est qu'un parmi tant d'autres. On ne cherche pas à le mettre en avant. Évidemment, il y en a qui sont meilleurs ou plus médiatiques que d'autres, mais ces gars-là, sans le groupe, ils ne peuvent rien faire." "La façon dont on voit les choses ne change pas : au Stade Toulousain, c'est l'équipe d'abord. On n'a pas envie de personnaliser les numéros, on pense d'abord à l'équipe", a expliqué de son côté Vincent Bonnet, directeur marketing des Rouge et Noir dans des propos relayés par RMC Sport.

Le pays de Galles avait été le premier à s'essayer au flocage en 2008, lors d'une rencontre des 6 Nations. L'Angleterre et l'Écosse ont , elles, testé le flocage lors de leur tournée d'automne 2022. L'été dernier, avant la Coupe du monde, le XV de France avait joué pour la première fois avec ce flocage face à l'Écosse.

Enfin, le flocage va imposer une nouvelle contrainte pour les Fédérations et les clubs. Le N°10 donné au demi d'ouverture titulaire ne peut pas être systématiquement floqué avec le même nom, car ce dernier peut changer d'un match à l'autre, être mis sur le banc, décalé à un autre poste, ou même blessé.