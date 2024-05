Bordeaux Bègles - La Rochelle : le plan bordelais pour contrer la puissance rochelaise

Ce soir, l'UBB reçoit La Rochelle dans un choc à guichets fermés lors de la 23e journée de Top 14. Face à la puissance des avants rochelais, Yannick Bru a dévoilé son plan pour contre le pack adverse.

Ce soir, l'Union Bordeaux-Bègles reçoit La Rochelle dans une affiche importante dans cette fin de saison serrée. Un choc crucial qui peuvent faire un grand pas vers la qualification en phase finale ou sortir du Top 6.

Le plan bordelais pour contrera puissance rochelaise

Après sa victoire historique à Bayonne le 27 avril dernier, l'Union Bordeaux-Bègles a fait un grand pas dans la course à la qualification pour la phase finale en fin de saison. Ce soir, l'UBB reçoit La Rochelle, l'un des prétendants au bouclier de Brennus. Pour ce choc, Yannick Bru a élaboré un plan pour contrer la puissance adverse et se servir la vitesse de ses trois-quarts pour faire la différence : "Ils sont redoutables avec la Panzer Division. Ça va cogner fort, ça va cogner dur. On connaît leur ADN. Mais nous aussi on va mettre de la puissance. On est en vigilance absolue et on s'est bien préparé. La semaine dernière, on a pu se regénérer. J'espère que cette fraîcheur sera salutaire", a déclaré l'entraîneur de Bordeaux-Bègles. À Chaban-Delmas, les Bordelo-Béglais vont aligner une ligne de trois-quarts cinq étoiles avec Buros, Penaud, Bielle-Biarrey, Moefana et Depoortere.

La Rochelle sous la pression de Toulon et de Perpignan

Toujours aussi puissants dans les espaces de conquête, les Rochelais peinent dans le jeu et se retrouvent à la lutte pour espérer figurer dans le Top 6 en fin de saison. À Bordeaux, les joueurs de Ronan O'Gara retrouvent une équipe chez qu'ils ne se sont plus inclinés depuis 2019. Au stade Jacques Chaban-Delmas, Gregory Alldritt et ses partenaires espèrent bien repousser Toulon et Perpignan qui se retrouvent derrière eux au classement. Les deux équipes auront l'avantage de recevoir respectivement Lyon et Clermont. En conférence de presse, le capitaine rochelais a mis en valeur le travail effectué par le groupe à l'aube du sprint final : "Vous avez tous vu les matches. La semaine, l'équipe ne se cherche pas d'excuses, elle analyse, ouvre les yeux et voit les lacunes qu'on a encore. C'est top. En plus, on a vraiment changé notre manière de travailler, on le fait plus comme un début de saison, alors qu'on est à la fin, parce qu'on en a besoin". De son côté, Ronan O'Gara reste confiant quant à la fin de saison : "On a déjà gagné deux titres en Coupe d'Europe mais ça ne suffit pas, même si certains pensent que ça suffit. Je suis un menteur si je dis que tout est bien parce que tout n'est pas bien. Dans le Top 14, c'est dans la crise que tu trouves quelque chose que tu ne connais pas de ton équipe..."

À quelle heure débute Bordeaux-Bègles - La Rochelle ?

Le coup d'envoi du match de la 23e journée de Top 14 opposant Bordeaux-Bègles à La Rochelle est prévu samedi 11 mai à 21h05 au Stade Jacques Chaban-Delmas de Bordeaux. Mathieu Raynal sera l'arbitre de cette rencontre.

Sur quelle chaîne regarder Bordeaux-Bègles - La Rochelle ?

Détenteur des droits TV du Top 14, Canal+ diffusera l'affiche de gala entre les Bordelais et le Stade Rochelais.

Comment suivre Bordeaux-Bègles - La Rochelle en streaming ?

Si vous souhaitez regarder le choc de la 23e journée de Top 14 entre l'UBB et les Rochelais sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quelles sont les compositions de Bordeaux-Bègles - La Rochelle ?

Bordeaux-Bègles : 15. Buros; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey; 10. Jalibert, 9. Lucu; 7. Diaby, 8. Tatafu, 6. Vergnes-Taillefer; 5. Coleman, 4. Cazeaux; 3. Tameifuna, 2. Lamothe, 1. Kaulashvili.

La Rochelle : 15. Leyds; 14. Thomas, 13. West, 12. Danty, 11. Favre; 10. Hastoy, 9. Berjon; 7. Botia, 8. Alldritt, 6. Cancoriet; 5. Skelton, 4. Lavault; 3. Atonio, 2. Lespiaucq-Brettes, 1. Kaddouri.

Quels sont les pronostics de Bordeaux-Bègles - La Rochelle ?