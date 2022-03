Coupe Davis 2022 : Mannarino et Rinderknech alignés en simple, le programme face à l'Equateur

COUPE DAVIS. Sébastien Grosjean, capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis a dévoilé sa composition en simple pour affronter l'Equateur en barrages.

Les compositions du barrages de Coupe Davis entre la France et l'Equateur sont connues. Dès ce vendredi 4 mars, les deux nations s'affrontent pour se qualifier pour la phase finale prévue en septembre prochain. Ce jeudi, Sébastien Grosjean a annoncé les joueurs alignés en simple et la paire qui jouera le double ce samedi 5 mars.

Adrian Mannarino et Arthur Rinderknech ont été choisis pour jouer les simples, où le dernier nommé affrontera Emilio Gomez (144e) ce vendredi à partir de 15h00. Le second simple opposera Mannarino (58e) à Roberto Quiroz (381e). La paire de double Nicolas Mahut/Pierre-Hugues Herbert ouvrira la journée de samedi à partir de 14h00 face aux Equatoriens Gonzalo Escobar et Diego Hidalgo. Adrian Mannarino affrontera ensuite Gomez et Rinderknech clôturera le week-end face à Quiroz.

Par ailleurs, en raison de la guerre en Ukraine, la Russie et la Biélorussie ont été exclues de la Coupe Davis 2022. Les joueurs et les joueuses russes et biélorusses pourront en revanche participer aux prochains tournois et notamment ceux du Grand Chelem.

Sur quelle chaîne suivre la Coupe Davis ?

Vous pouvez suivre le week-end de la Coupe Davis avec tous les matchs en intégralité depuis Pau sur L'Equipe Live.

Quels sont les joueurs français sélectionnés pour la Coupe Davis ?

Première convocation pour le Français Benjamin Bonzi. Il sera accompagné de Adrian Mannarino, Arthur Rinderknech, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut.

La définitive des Bleus pour France-Équateur @BenjaminBonzi fête sa première sélection en équipe de France #DavisCup pic.twitter.com/4O0qcg4nsC — FFT (@FFTennis) February 28, 2022

Quel est l'adversaire des Bleus en Coupe Davis ?

L'équipe de France affronte pour les barrages de la Coupe Davis l'Equateur. L'équipe sera composée de Emilio Gomez, Roberto Quiroz, Diego Hidalgo, Gonzalo Escobar, Antonio Cayetano March. "Certains sortent du circuit universitaire, je les connais assez bien. Je les ai vus en qualifications en Australie, aussi. On est favoris, mais il faut s'attendre à de belles parties de leur part. Ils ont toujours répondu présents en Coupe Davis. Il faudra être vigilant. On se prépare du mieux possible sans sous-estimer personne. Si on a pris un sparring-partner gaucher (Arthur Reymond), c'est aussi parce qu'en face, sur quatre joueurs, il y a trois gauchers" a analysé Sébastien Grosjean.

Calendrier et résultats des matchs de Coupe Davis

Voici le calendrier complet des rencontre de la Coupe Davis ce vendredi 4 et samedi 5 mars :