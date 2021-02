Open d'Australie 2021 : Monfils battu et en pleurs, les résultats et le programme

L'Open d'Australie 2021 de tennis est déjà terminé pour Gaël Monfils, qui s'est incliné face au Finlandais Emil Ruusuvuori en cinq sets et qui n'a pu retenir ses larmes après le match. Découvrez les premiers résultats et le programme des rencontres à venir.

[Mis à jour le 8 février 2021 à 11h54] Rien ne va plus pour Gaël Monfils (11e mondial), qui a subi la nuit dernière, à Melbourne, au premier tour de l'Open d'Australie, sa septième défaite consécutive, contre le Finlandais Emil Ruusuvuori (86e mondial) en cinq sets (3-6, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3). Le Français , qui n'avait plus perdu depuis quinze ans au premier tour de ce tournoi, est apparu complètement abattu après la rencontre, en conférence de presse. "Je n'ai pas de confiance, je ne me sens pas bien, ça se voit, je n'ai pas besoin d'en dire plus, ça se ressent je pense", a-t-il notamment expliqué, avant de laisser échapper quelques sanglots en lâchant : "Je vais donner la phrase simple de ma mère. Elle va me dire : il faut continuer à s'entraîner et ça reviendra. C'est le seul truc". Revivez la séquence en vidéo :

Terrible de voir @Gael_Monfils aussi effondré. 15 ans quil navait pas perdu au 1er tour à lOpen dAustralie. Maman a raison, une seule chose à faire désormais : retourner au charbon. Au soutien #AO2021 pic.twitter.com/DfS2qete5r — Fabien Lévêque (@FabLeveque) February 8, 2021

Découvrez les résultats des premières rencontres des cette 109e édition de l'Open d'Australie 2020 de tennis chez les hommes et chez les femmes :

Hommes

Ruusuvuori - Monfils : 3-6, 6-4, 7-5, 3-6, 6-3

Thiem - Kukushkin : 7-6, 6-2, 6-3

A. Zverev - Giron : 6-7, 7-6, 6-3, 6-2

Wawrinka - Sousa : 6-3, 6-2, 6-4

Mannarino - Novak : 6-2, 6-4, 7-6

Moutet - Millman : 6-4, 6-7, 3-6, 6-2, 6-3

Gerasimov - Paire : 6-2, 2-6, 7-6, 7-5

Femmes

S. Williams - Siegemund : 6-1, 6-1

Ferro - Siniakova : 6-7, 6-2, 6-4

L'Open d'Australie 2021 a débuté ce lundi 8 février et se terminera le dimanche 21 février, avec la finale masculine. A noter qu'il existe un décalage horaire de 10 heures entre Paris et Melbourne. Le programme de mardi, sur les deux principaux courts :

Rod Laver Arena (à partir de 1h, heure française, dans la nuit de lundi à mardi) : S. Kenin (n°4) - M. Inglis, M. Bouzkova - E. Svitolina (n°5), L. Djere - R. Nadal (n°2). À partir de 9h : A. Barty (n°1) - D. Kovinic, S. Tsitsipas (n°5) - G. Simon

Margaret Court Arena (à partir de 1h) : G. Muguruza (n°14) - M. Gasparyan, V. Azarenka (n°12) - J. Pegula, V. Pospisil - D. Medvedev (n°4). À partir de 9h : K. Anderson - M. Berrettini (n°9), S. Sorribes Tormo - D. Gavrilova

L'Open d'Australie 2021 est à suivre en direct à la TV sur Eurosport, le seul diffuseur à proposer une retransmission exhaustive du tournoi pour ce qui concerne la France. Les canaux gratuits se réservent la possibilité d'assurer la diffusion de certains matchs. En 2018 par exemple, C8 avait par exemple bouleversé ses programmes pour proposer en clair la finale entre Roger Federer et Marin Cilic.