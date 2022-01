Open d'Australie 2022 : Cornet s'arrête en quart de finale, les résultats

OPEN AUSTRALIE. Il n'y a plus de Français à l'Open d'Australie après l'élimination d'Alizée Cornet en deux sets face à l'Américaine Collins.

C'est terminé pour Alizée Cornet ! La Française a été battue en deux sets en quarts de finale de l'Open d'Australie par l'Américaine Danielle Collins. "J'ai l'impression de ne pas avoir été vraiment au rendez-vous. C'est frustrant. Après, elle m'a vraiment oppressée sur le court. C'est comme un rouleau compresseur, elle est sur sa ligne, elle n'envoie que des " sachets " dans tous les sens, elle m'a pilonné le coup droit, elle m'a mise sous pression tout de suite. Ce n'était pas l'idéal pour me mettre dans la bagarre. Malgré tout, je reviens de 5-2 à 5-5, le combat, là, est enclenché. Même si les échanges étaient très courts. Elle joue un peu toute seule cette fille ! Elle est très puissante. J'avais l'impression de subir et de ne pas vraiment être actrice de mon destin. J'aurais aimé avoir un peu plus de quelque chose, que cette défaite finalement un peu sèche et sans saveur" a analysé la Française.

Dans les autres matchs de la nuit, Tsitsipas n'a fait qu'une bouchée de l'Italien Sinner en s'imposant en trois sets, 6-3, 6-4, 6-2.

Au programme ce mercredi 26 janvier, la suite des quarts de finale de l'Open d'Australie avec chez les femmes, la Française Alizée Cornet qui vise une première demi-finale en Grand Chelem face à l'Américaine Collins alors que chez les hommes l'Italien Sinner affronte Tsitsipas et Medvedev Auger-Aliassime.

L'Open d'Australie est traditionnellement le tout premier tournoi du Grand Chelem de l'année. En 2022, ce dernier a été programmé entre le 17 et le 30 janvier, date de la finale.

Contrairement à d'autres tournois, les dotations financières sont équivalentes pour les joueurs et joueuses. Pour cette année 2022, les compétiteurs et compétitrices du premier tour du Grand Chelem australien sont assurés de toucher au minimum 57 332 €.

1er tour : 57 332 €

2e tour : 89 184 €

3e tour : 114 665 €

8e : 191 109 €

Quart : 382 218 €

Demi : 700 733 €

Finale : 1 401 466 €

Vainqueur : 2 802 932 €

