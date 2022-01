Open d'Australie 2022 : démonstration de Monfils, les résultats et le programme

OPEN AUSTRALIE. Attendu, Gaël Monfils a été sans pitié face au Kazak Bublik en l'expédiant en trois sets pour atteindre le 3e tour de l'Open d'Australie.

[Mis à jour le 18 janvier à 13h27] Gaël Monfils en mode rouleau compresseur ! Pour son deuxième tour à l'Open d'Australie, le numéro 1 Français n'a fait qu'une bouchée du Kazakh Bublik en l'expédiant en trois sets, 6-1 / 6-0 / 6-4 malgré un troisième set plus accroché avec quelques occasions pour Bublik de revenir au score. Le Français est désormais qualifié pour le troisième tour affrontera le Chilien Cristian Garin, vainqueur en cinq sets de l'Espagnol Pedro Martinez. Autre bonne nouvelle de la journée, la victoire de Mannarino sur Hurkacz. Tête de série n°10 de cet Open d'Australie, le Polonais a vécu un véritable calvaire sur le court face au Français qui s'est imposé en trois sets 6-4, 6-2, 6-3. C'est un match complet de bout en bout, a savouré le Français au micro d'Eurosport juste après la partie. Je suis vraiment content de ma performance, je savais que c'était à ma portée, j'ai cru en moi. "Au troisième tour, il affrontera le Russe Aslan Karatsev, demi-finaliste en 2021, ou l'Américain Mackenzie McDonald

Parmi les autres résultats, Rafael Nadal a une nouvelle fois été impressionnant. Après sa victoire expéditive au premier tour de l'Open d'Australie, l'Espagnol poursuit sa bonne série en balayant l'Allemand Hanffman en trois sets, 6-2, 6-3, 6-4 pour rejoindre le troisième tour. Côté français, le rallye de Corentin Moutet n'a pas payé face à Korda, battu en cinq sets (7-6 à la dernière manche) alors que le Canadien Shapovalov n'est pas passé loin de l'élimination, mais passe également en cinq sets face au Coréen Kwon tout comme Carreno Busta, également vainqueur en cinq sets face à Griekspoor.

Fin du deuxième tour de l'Open d'Australie ce jeudi 20 janvier avec au programme le numéro 2 mondial Medvedev qui affronte l'Australien Kyrgios dans un match qui sent la poudre. Tsitsipas sera également au menu du jour face à l'Argentin Baez, alors que côté français on suivra Richard Gasquet , Arthur Rinderknech et Alizée Cornet.

L'Open d'Australie est traditionnellement le tout premier tournoi du Grand Chelem de l'année. En 2022, ce dernier débutera le 17 janvier et se terminera le 30 janvier.

Tout au long du premier tournoi du Grand Chelem de la saison, vous pourrez suivre l'ensemble des résultats et des scores dans nos tableaux juste en-dessous.

Contrairement à d'autres tournois, les dotations financières sont équivalentes pour les joueurs et joueuses. Pour cette année 2022, les compétiteurs et compétitrices du premier tour du Grand Chelem australien sont assurés de toucher au minimum 57 332 €.

1er tour : 57 332 €

2e tour : 89 184 €

3e tour : 114 665 €

8e : 191 109 €

Quart : 382 218 €

Demi : 700 733 €

Finale : 1 401 466 €

Vainqueur : 2 802 932 €

Voici le palmarès de l'Open d'Australie de ces quinze dernières années chez les hommes :