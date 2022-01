Open d'Australie 2022 : Monfils, Nadal et Osaka déroulent... Résultats en direct et tableaux

OPEN AUSTRALIE. Après la polémique Djokovic, place désormais au tournoi avec les premiers résultats ce 17 janvier et les victoires express de Nadal, Osaka ou encore Monfils.

Sommaire Date

Résultats

[Mis à jour le 17 janvier à 09h08] Début du premier tournoi du Grand Chelem ce lundi 17 janvier après l'affaire Novak Djokovic. Parmi les premiers résultats dans ce 1er tour, la victoire expéditive et impressionnante de Rafael Nadal face à Marcos Giron 6-1 / 6-4 / 6-2, mais également celle de Gaël Monfils au dépend de Federico Coria 6-1 / 6-1 / 6-3. Côté Français, on notera également l'élimination de Lucas Pouille par son compatriote Corentin Moutet en quatre sets, la victoire de Adrian Mannarino en cinq sets face à Duckworth ou encore celle en trois sets de Benjamin Bonzi face à l'Allemand Gojowczyk. Chez les femmes, Naomi Osaka n'a pas loupé son entrée en déroulant face à Osorio Serrano alors que Ferro, Mladenovic ont été éliminées par Svitolina et Bencic.

L'Open d'Australie est traditionnellement le tout premier tournoi du Grand Chelem de l'année. En 2022, ce dernier débutera le 17 janvier et se terminera le 30 janvier.

Tableau Masculin

Tableau féminin