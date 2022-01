DIRECT. Affaire Novak Djokovic : de nouveau en détention et expulsé d'Australie ?

DJOKOVIC. Nouveau rebondissement dans l'affaire Novak Djokovic ce vendredi 14 janvier avec le visa du Serbe de nouveau annulé. Le numéro 1 mondial pourrait également de nouveau être en détention ce samedi avant une probable expulsion du pays.

Sa femme Jelena Ristic L'essentiel Sous la menace depuis quelques jours, le Serbe a de nouveau vu son visa annulé ce vendredi 14 janvier par le ministre de l' Immigration australien. "En prenant cette décision, j'ai soigneusement examiné les informations qui m'ont été fournies par le ministère de l'Intérieur, la force frontalière australienne et Monsieur Djokovic. Le gouvernement Morrison est fermement déterminé à protéger les frontières de l'Australie, particulièrement en ce qui concerne la pandémie de Covid-19." L'affaire est désormais dans les mains de la Cour fédérale australienne.

Le Serbe de nouveau en rétention ? La réponse est non (pour le moment) comme l'a indiqué son avocat, Nick Wood, qui a demandé à ce que son client, entré en Australie sans être vacciné contre le Covid-19, reste en liberté pendant la durée de la procédure. Sauf que durant une nouvelle audience, le juge Kelly a déclaré que Djokovic sera placé en détention par les services de l’immigration après avoir été interrogé par les autorités demain matin.

La justice doit désormais statué sur son recours contre l'annulation de son visa, a indiqué cet avocat, Stephen Lloyd, au cours d'une audience en référé devant un juge à Melbourne. Les services d’immigration australiens recevront Djokovic samedi à 8 heures locales (22 heures en France, ce vendredi)

17:40 - La chronologie de l'affaire Djokovic (7/10) Le 10 janvier, Novak Djokovic est entendu par le juge Kelly, qui lève l'annulation de visa du Serbe, estimant qu'il n'était pas en mesure de fournir plus de renseignements à la police des frontières. Il ordonne également sa libération immédiate. Une joie de courte durée car le gouvernement australien, via le ministre de l'Immigration Alex Hawke, fait savoir qu'il va évaluer la possibilité d'utiliser son "pouvoir personnel d'annulation". 17:25 - La chronologie de l'affaire Djokovic (6/10) Le 8 janvier, les avocats de Djokovic remettent un dossier à la justice australienne. C'est la qu'on apprend que Djokovic aurait eu le 16 décembre un résultat positif à un test au Covid-19, justifiant son exemption médicale. 17:10 - La chronologie de l'affaire Djokovic (5/10) Le 6 janvier, après une nuit d'interrogatoire à l'aéroport, Djokovic est transféré dans un centre de rétention pour migrants à Melbourne alors que ses avocats font appel. 16:55 - La chronologie de l'affaire Djokovic (4/10) À son arrivée en Australie le 5 janvier, Djokovic est intercepté par la police des frontières qui lui refuse l'entrée sur le territoire, estimant qu'il ne justifie pas suffisamment son exemption médicale. Son visa est annulé et le joueur est même menacé d'expulsion. 16:40 - La chronologie de l'affaire Djokovic (3/10) Le 4 janvier, alors que le monde du tennis se questionnait sur sa présence ou non à l'Open d'Australie, Djokovic annonce via Instagram qu'il est sur le départ pour l'Australie. Il précise qu'il bénéficie d'une exemption médicale. 16:25 - La chronologie de l'affaire Djokovic (2/10) Le 17 et 18 décembre, Novak Djokovic accueille des enfants dans son académie, le Novak Center, à Belgrade. Il remet des diplômes à de jeunes joueurs. Le lendemain, toujours à Belgrade, au Novak Center, le numéro 1 mondial reçoit les reporters de L'Équipe pour une longue interview (masquée) et une séance photo (sans masque) alors qu'il est positif au Covid. 16:10 - La chronologie de l'affaire Djokovic (1/10) Le 16 décembre dernier, Novak Djokovic reçoit le résultat d'un test indiquant qu'il est positif au Covid-19, mais au lieu d'être à l'isolement, il participe le jour même à un événement public où est présenté un timbre à son effigie et s'affiche sans masque. 15:50 - "Énormément d’Australiens ne veulent pas qu’il joue" estime Justine Hénin "Énormément d’Australiens ne veulent pas qu’il joue. Alors peut-être que c’est mieux pour tout le monde, pour le tennis, pour le tournoi, et peut-être pour lui, qu’il ne participe pas à ce tournoi" a déclaré Justine Henin. 15:30 - La famille de Djokovic ne s'exprimera plus Djordje Djokovic, frère de Novak, a déclaré à l'AFP que la famille ne s'exprimerait plus jusqu'à la fin de la procédure juridique en cours en Australie. 15:15 - Quand Nadal était désolé pour Djokovic Il y a une semaine, Rafael Nadal se disait désolé de la situation de Novak Djokovic. "Ce qui se passe n'est bon pour personne d'après moi. Je n'ai pas tous les détails donc je ne peux pas avoir un avis tranché. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on traverse une période très difficile. Beaucoup de familles ont énormément souffert ces deux dernières années avec la pandémie. C'est normal que les gens, ici en Australie, soient énervés par cette situation avec tous les confinements très stricts qu'ils ont vécus. Beaucoup de gens ne pouvaient pas rentrer chez eux." 14:55 - Simon Cambers (coprésident de l'ITWA) recadre Djokovic "Nous avons été très inquiets lorsque nous avons appris que l'un de nos membres, Franck Ramella, du journal L'Équipe, faisait partie de l'équipe d'interview ce jour-là, et qu'aucun participant n'a été informé par Novak Djokovic ou son équipe qu'il avait été testé positif. Évidemment, cela met les gens en danger. C'est vraiment difficile à comprendre, et si c'était l'inverse, il y aurait de graves conséquences pour les journalistes concernés" a Simon Cambers (coprésident de l'ITWA) à L'Equipe. 14:40 - S'il n'est pas expulsé, le Serbe jouera dès lundi S'il joue, Novak Djokovic entrera en lice lundi vient d'annoncer l'Open d'Australie. Cela lui donne donc un jour de moins pour se défendre et tenter de rester sur le territoire. 14:25 - Les critiques de Tsitsipas "Djokovic fixe ses propres règles, c'est certain. Les critiques de Tsitsipas "Djokovic fixe ses propres règles, c'est certain. Il a fait quelque chose que peu ont osé faire depuis que l'ATP et Tennis Australia ont annoncé certaines conditions pour entrer sur le territoire australien. Parmi les joueurs, personne n'imaginait pouvoir venir sans être vacciné. Il faut beaucoup d'audace pour faire ça, pour prendre le risque de ne pas disputer un Grand Chelem" selon le Grec. 14:10 - Murray : "pas génial pour Djokovic" "Je ne vais pas rester là et commencer à frapper Novak alors qu'il est à terre. On a juste l'impression que ça traîne depuis un bon moment maintenant, et ce n'est pas génial pour le tennis, pas génial pour l'Open d'Australie, pas génial pour Novak" a commenté le Britannique. 14:00 - Décision finale dans la soirée ? Les services d'immigration australiens recevront Djokovic samedi à 8 heures locales (22 heures en France, ce vendredi)

Sous la menace d'une nouvelle expulsion, le Serbe a pourtant été intégré au tirage au sort du tableau masculin de l'Open d'Australie qui doit débuter ce lundi 17 janvier. Tête de série numéro 1, le Serbe pourrait affronter son compatriote Kecmanovic au 1er tour, affronter Gaël Monfils et pourquoi pas retrouver Rafael Nadal pour la demi-finale. Lire l'article Open d'Australie 2022 : visa (encore) annulé pour Djokovic, programme et tableaux complets

Alors que son statut vaccinal n'avait jamais été officiellement dévoilé aux yeux du grand public, l'affaire qui secoue le Serbe en Australie a mis en avant sa non vaccination contre le Covid-19. La star du tennis mondial n'est en effet pas vacciné contre le coronavirus et a pu se rendre en Australie en raison d'un test positif le 16 décembre dernier qui peut l'exempter de la vaccination.

Tout commence le 5 janvier dernier lorsque le Serbe arrive sur la terre australienne suite à une exemption médicale qui l'autorise à ne pas être vacciné. Mais à l'aéroport, le numéro 1 mondial est interpellé par la police des frontières qui lui refuse l'entrée sur le territoire, estimant qu'il ne justifie pas suffisamment son exemption médicale. Son visa est alors annulé. Le lendemain, le Serbe est placé en rétention et c'est finalement le 10 janvier que le juge Kelly lève l'annulation de visa du Serbe, estimant qu'il n'était pas en mesure de fournir plus de renseignements à la police des frontières. Il ordonne également sa libération immédiate. Sauf que le gouvernement australien, via le ministre de l'Immigration Alex Hawke, fait savoir qu'il va évaluer la possibilité d'utiliser son " pouvoir personnel d'annulation ". Cette décision est finalement prise vendredi 14 janvier.

Le Serbe avait déjà créé la polémique en pleine crise du coronavirus, en organisant l'Adria Tour, un événement tennistique et caritatif, durant lequel de nombreux participants (Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki) ansi que Djokovic lui-même et sa femme Jelena avaient été testé positifs au Covid-.9 Des contaminations qui avaient rapidement déclenché un flot de critiques de la part d'acteur du monde du tennis. Absence de distanciation physique, embrassades, farandoles avec des enfants, danses endiablées dans une boîte de nuit de Belgrade... Les images des premières étapes de cet Adria Tour, à Belgrade et à Zadar, en pleine pandémie mondiale, avaient en effet choqué, en particulier cette vidéo captée dans une discothèque de Belgrade :

#Tenis | Djokovic, positivo de COVID-19: así fue la fiesta privada que organizó en Belgrado hace una semana pic.twitter.com/1I9SJ8vnmF — LA NACION Deportes (@DeportesLN) June 23, 2020

Novak Djokovic rencontre Jelena Ristic lors de son parcours scolaire à Belgrade dans les débuts des années 2000. Tout n'est pas facile pour les jeunes amoureux, puisque Novak dispute ses tournois partout dans le monde tandis que Jelena achève ses études en Italie. Le couple élit finalement domicile à Monaco et décide de se marier en 2014. Jelena donne naissance à leur fils Stefan en 2014, puis à une petite fille prénommée Tara, en 2016. Parallèlement, Jelena Djokovic est directrice de la fondation Novak Djokovic, qui fait la promotion de l'éducation dans leur pays natal.