Djokovic-Rune : match piège pour le Serbe ? Comment suivre la rencontre en direct ?

Novak Djokovic retrouve pour la première fois en quart de finale de Rome Holger Rune qui l'avait vaincu en finale du Masters 1000 de Paris-Bercy en 2022.

Novak Djokovic ne garde pas forcément un très bon souvenir de sa dernière entrevue avec Holger Rune. Le Serbe avait à l'époque cédé en finale du Masters parisien en 2022. Depuis ce revers, jamais les deux hommes ne s'étaient recroisés sur un court de tennis. Mercredi 17 mai, en quart de finale du Masters 1000 de Rome, "Nole" aura enfin l'opportunité de prendre sa revanche et la rencontre sera à suivre en direct sur Linternaute. En Italie, ça sera leur premier duel sur terre battue, leur troisième dans leur opposition. Les deux membres du top 10 sont chacun à une victoire car en 2021, l'actuel numéro 1 mondial avait remporté son premier tour à l'US Open.

Novak Djokovic partira évidemment favori dans ce nouveau match. Le natif de Belgrade est le tenant du titre et a déjà soulevé 6 fois le trophée au Foro Italico. Les récentes mauvaises performances n'illustrent en rien l'état de forme du champion qui continue de se régler à un peu plus d'une semaine de Roland-Garros. Sur cette surface, il a des références. Le Danois qui affiche lui certes un très bon niveau de jeu est très irrégulier. Dans le jeu, il a des phases ou il excelle. Parfois c'est tout l'inverse. Mais c'est peut-être cette incertitude qui peut gêner Novak Djokovic. L'imprévu, il n'aime pas ça et Holger Rune adore ça.

L'organisation du tournoi romain a prévu de mettre cette affiche dès le début de la journée. La rencontre entre le Serbe et le Danois sera le match d'ouverture du mercredi 17 mai.

Les Masters 1000 sont diffusés par Eurosport qui détient la majorité des droits sur le circuit de tennis. Le match sera toutefois retransmis que sur le canal 2 car sur le canal numéro 1, il y a le Giro. Sur internet, le match sera également à suivre en direct sur notre site Linternaute.