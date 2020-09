"Big Little Lies : une saison 2 avec Meryl Streep, quand la voir ?"

BIG LITTLE LIES - TF1 diffuse le 15 septembre les derniers épisodes de la saison 1 de Big Little Lies. La saison 2, qui voit l'arrivée de Meryl Streep, sera diffusée à un horaire différent.

[Mis à jour le 15 septembre 2020 à 20h55] C'est un final fort en émotions qu'offre Big Little Lies. La première saison, qui suit trois mères de familles dont le quotidien est bouleversé par un meurtre lors d'une soirée caritative, prend fin ce mardi 15 septembre 2020. Les fidèles de cette fiction, auréolée en 2018 du Golden Globe de la meilleure mini-série dramatique, vont ainsi découvrir ce qu'il s'est réellement passé lors de la tragique fête de l'école, et quel destin attend Madeline, Celeste, Jane, Bonnie et Renata.

Alors qu'elle était dans un premier temps pensée comme une mini-série, le succès critique et populaire de Big Little Lies lui a permis de développer une saison 2. Et alors que le casting est déjà composé de Nicole Kidman, Reese Witherspoon et Laura Dern (pour ne citer qu'elles), Meryl Streep fait son arrivée dans la suite de Big Little Lies, dans le rôle de Mary Louise, la mère de Perry. Ces nouveaux épisodes seront d'ailleurs très vite diffusés en France : dès le mardi, les téléspectateurs de TF1 pourront découvrir le début de cette saison 2. Mais attention, la première chaîne change l'horaire de diffusion de Big Little Lies : cette suite sera à découvrir ce mercredi 15 septembre dans la foulée du final de la saison 1. Le second épisode de la saison 2 sera diffusé mardi prochain, mais à partir de 22h50. Les fans devront donc veiller tard, ou alors visionner ces nouveaux épisodes en replay sur le site MyTF1.

Pourquoi le tournage de la saison 1 a été difficile pour Nicole Kidman ?

Céleste est l'un des personnages au parcours le plus difficile de Big Littles Lies, victime de violences de la part de son mari. Son interprète, Nicole Kidman a ainsi confié que le tournage avait parfois pu être difficile à vivre, tant la frontière entre l'acteur et le personnage peut parfois être floue. Mais le sujet était tellement important qu'elle a décidé de s'impliquer corps et âme pour que ça soit "réel", refusant d'avoir une doublure pour ce rôle : "C'était comme un devoir pour moi, je voulais rendre justice à cette histoire si compliquée". Nicole Kidman a confié en 2017 sur le plateau d'Ellen Degeneres avoir été blessée sur le plateau de Big Little Lies, alors qu'ils tournaient des scènes de violence avec Alexander Skarsgard (Perry). "Je me suis totalement impliquée dans ce rôle, à tel point que je rentrais chez moi le soir avec des bleus et des douleurs". A l'occasion d'une table ronde avec le Hollywood Reporter, la comédienne australo-américaine a eu du mal à se défaire de son personnage lors du tournage d'une scène de violence, à la fin de la première saison : "Je suis restée allongée sur le sol. Je ne pouvais pas me lever. Je ne voulais pas me lever [...] Je me suis sentie totalement humiliée et dévastée. Et en colère. Je suis rentrée le soir et j'ai jeté une pierre à travers une baie vitrée". Si le tournage a été difficile à vivre pour la comédienne, son investissement dans ce rôle a été récompensé par un Golden Globe (2018) et un Emmy (2017) de la meilleure actrice dans une mini-série.

Synopsis - Madeline, Céleste et Jane se lient d'amitié grâce à leurs enfants qui fréquentent la même école. Quelques mois plus tard, ces trois mères se retrouvent mêlées à un drame tragique lors de la fête de l'école. Cette affaire sordide va révéler les nombreux secrets et mensonges qui agitent les habitants de la ville de Monterey. Big Little Lies est l'adaptation du roman Petits secrets, grands mensonges de Liane Moriarty.

Big Little Lie réunit ainsi de véritables stars que vous avez très certainement déjà vues sur petit ou grand écran. Nicole Kidman (Eyes Wide Shut, Moulin Rouge, Les Autres...) n'est plus à présenter et incarne Céleste dans la fiction américaine. Reese Witherspoon (Madeline) a reçu l'Oscar de la meilleure actrice en 2006 pour Walk the line, avant de briller successivement au cinéma (Wild, De l'eau pour les éléphants, Mud) ou à la télévision (Little fire everywhere, The Morning Show). Laura Dern (Renata) s'est illustrée dans Jurassic Park et auprès de David Lynch, avant de décrocher l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle en 2020 pour Marriage Story. Sa performance dans Big Little Lies lui a également valu un Golden Globe. De son côté, Shailene Woodley (Jane) s'est fait connaître dans Nos étoiles contraires avant de décrocher le premier rôle dans Divergente. Elle retrouvait dans cette trilogie Zoe Kravitz (Bonnie), fille du musicien Lenny Kravitz, présente également au casting de Big Little Lies. Les spectateurs ont également pu la voir dans Les Animaux fantastiques, et la retrouveront en 2021 dans The Batman, où elle incarne Catwoman. Perry, le mari de Céleste, est incarné par Alexander Skarsgard, tandis que le compagnon de Madeline est joué par Adam Scott.

Big Little Lies est diffusé sur TF1 depuis le 25 août 2020, après une première diffusion en France sur OCS City en 2019. Les téléspectateurs peuvent retrouver chaque mardi, dès 21h05, deux épisodes. Il suffit pour cela d'allumer la première chaîne ou de se rendre sur l'onglet "en direct" du site MyTF1 pour découvrir la suite de l'intrigue.

Si vous avez raté la diffusion en temps réel de Big Little Lies, pas de panique : comme toutes les séries diffusées sur TF1, le drame adapté du roman Petits secrets, grands mensonges est disponible en replay. Chaque épisode est mis en ligne sur la plateforme MyTF1 dès le lendemain de sa diffusion. A noter toutefois que les épisodes sont disponibles durant un laps de temps limité : il ne faut donc pas tarder à rattraper son retard !

