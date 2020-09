Mort de Diana Rigg : Game of Thrones, Chapeau melon et bottes de cuir... Ses rôles

DIANA RIGG - Connue pour avoir jouée dans Game of Thrones et Chapeau melon et bottes de cuir, Diana Rigg est morte à l'âge de 82 ans. Retour sur sa carrière marquante.

[Mis à jour le 10 septembre 2020 à 16h45] C'est une grande actrice de la télévision anglophone qui s'est éteinte. Diana Rigg est décédée à l'âge de 82 ans, annonce ce jeudi 10 septembre 2020 la BBC. L'actrice britannique est "morte paisiblement tôt ce matin, a déclaré son agent. Elle était chez elle, entourée de sa famille, qui a demandé à ce qu'on respecte leur intimité dans ce moment difficile". Très connue au Royaume-Uni, Diana Rigg s'est tout de même illustrée à la télévision particulièrement dans le monde entier. Elle est particulièrement connue pour avoir joué Emma Peel dans la série Chapeau melon et bottes de cuir. Plus récemment, les fans de Game of Thrones ont pu la reconnaître dans le rôle de la manipulatrice et redoutable Lady Olenna Tyrell. Sa réplique "Dites-le à Cersei. Je veux qu'elle sache que c'était moi" dans la saison 7 est devenue culte pour de nombreux fans, qui avaient même détourné cette réplique en meme.

Diana Rigg est aussi connue au cinéma comme une James Bond Girl : c'est elle qui incarnait Tracy en 1969 dans Au service secret de sa Majesté. Au cinéma, on a également pu la voir dans Meurtre au soleil (1982) et Heidi. Elle sera prochainement au casting de Last night in Soho, le prochain Edgar Wright, prévu pour une sortie en 2021. Le reste de la carrière de Diana Rigg est principalement marquée par des rôles au théâtre et par son passage dans un épisode de Doctor Who. Dans les années 1990, elle avait été faite "Dame Commander" de l'Ordre de l'Empire Britannique.

© MARY EVANS/SIPA

Diana Rigg est particulièrement connue pour le rôle, court mais mémorable, d'Emma Peel dans Chapeau melon et bottes de cuir. L'actrice britannique incarne ce rôle dans les saisons 4 et 5 de la série, diffusées de 1965 à 1968. Si son rôle d'espionne redoutable, qui deviendra la collaboratrice de John Steed, reste dans l'esprit de tous les fans de la série, Diana Rigg s'est ensuite détachée de cette série. Elle explique se sentir enfermée dans le rôle. En 2019, Diana Rigg déclare avoir dû batailler pour gagner un salaire plus décent, estimant qu'elle recevait une somme d'argent "moindre que celle du caméraman". L'aspect femme fatale, inhérent à celui du rôle d'espionne à cette époque, l'a également fait rejeter le rôle a posteriori : "Je me sentais rabaissée, parce que j'étais bien plus que cette simple image de femme sexy."

Diana Rigg s'est particulièrement illustrée au théâtre et à la télévision. Ses apparitions au cinéma étaient plus rares, mais il y en a eu ! La plus marquante reste sans doute celle dans James Bond. En 1969, elle fait partie du casting d'Au service secret de sa Majesté face à George Lazenby dans le rôle de 007. Elle incarne Teresa "Tracy" di Vincenzo, la seule James Bond Girl qui épousera l'agent secret britannique de toute la saga cinématographique. Toutefois, Diana Rigg a considéré ensuite qu'accepter ce rôle a été "une erreur", ne s'entendant visiblement pas avec son partenaire à l'écran.

Après avoir marqué les esprits dans les années 1960 dans Chapeau Melon et Bottes de cuir, Diana Rigg retrouve un rôle d'envergure à la télévision dans Game of Thrones. Elle rejoint le casting de la série de fantasy en 2013 dans le rôle de Lady Olenna Tyrell. Elle incarne ce rôle d'une matriarche calculatrice durant 18 épisodes, jusqu'en 2017. "La Reine des épines" est notamment connu pour sa réplique culte : Dites-le à Cersei. Je veux qu'elle sache que c'était moi", détourné en meme sur les réseaux sociaux.