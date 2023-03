Comme mon fils : de quoi parle le téléfilm de TF1 avec Tomer Sisley ?

COMME MON FILS TF1. TF1 diffuse ce lundi 20 mars 2023 sa nouvelle fiction, "Comme mon fils" avec Tomer Sisley. Le téléfilm est inspiré d'une histoire vraie.

[Mis à jour le 20 mars 2023 à 16h10] Comme mon fils est un téléfilm diffusé sur TF1 ce lundi 20 mars 2023. Dès 21h10, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir Tomer Sisley dans le rôle d'un gangster, qui se trouve obliger de recueillir un enfant abandonné joué par Jordan Delassus. Ce duo incongru se retrouve alors en cavale, dans un scénario qui rappellerait presque le film Un monde parfait réalisé par Clint Eastwood.

Comme mon fils a cependant la particularité d'être inspiré d'une désarmante histoire vraie. Celle de Jean-Marie Drouet, le vrai gangster, et de son "fils", Ludovic Guittet. Ce dernier a été abandonné par sa mère alors qu'il avait seulement deux ans. Pendant trois ans, il vit avec Drouet durant trois ans. Le braqueur est néanmoins arrêté en 1986. Ludovic Guittet retourne alors vivre auprès de sa mère biologique et subit des maltraitances. Il finit toutefois par rejoindre Jean-Marie Drouet, qui reste pour lui comme un père. Le téléfilm de TF1 s'est inspiré du livre L'enfant de la cavale publié en 2018. Ludovic Guittet et Jean-Marie Drouet ont participé au projet. Ce dernier est toutefois décédé avant son aboutissement, en 2021.

Synopsis - Abandonné par sa mère, un petit garçon part seul à l'aventure et ne tarde pas à croiser un détenu en cavale qui propose de le prendre sous son aile. Désormais menacé à chaque instant d'être arrêté par une police à ses trousses, le duo s'embarque dans un périple qui les force à se trouver en permanence en mouvement afin d'éviter que les forces de l'ordre ne parviennent à les dénicher. Dans un quotidien fait de braquages de banques et de divers délits, le petit garçon et le détenu se rapprochent et apprennent à devenir comme père et fils, une situation qui dure plusieurs années avant que la police ne les retrouve...

Tomer Sisley : Victor

Jordan Delassus : Charlie

Lizzie Brocheré : Margaux

Phénix Brossard : Benjamin Roméro

Constance Dollé : Claire Marsac

Rémi Pedevilla : David

Dorcas Coppin : Rose

Anaïs Fabre : Julie

Comme un fils est un téléfilm à voir sur TF1. La première chaîne diffuse cette fiction le lundi 20 mars 2023 à partir de 21h10. Il n'y aura ainsi pas de suite à découvrir la semaine suivante sur la Une. Si vous avez raté sa diffusion, sachez que, comme les autres programmes de TF1, Comme un fils est disponible en replay streaming dès le lendemain de sa diffusion sur la plateforme MyTF1.

