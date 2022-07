"Danse avec les stars : le jury de la saison 12 dévoilé"

DANSE AVEC LES STARS 2022. Deux jurés quittent DALS pour la prochaine saison du concours de danse sur TF1. Découvrez le nouveau jury au complet.

[Mis à jour le 22 juillet 2022 à 9h40] Danse avec les stars s'offre un nouveau jury pour sa 12e saison. Selon des informations du Parisien, Denitsa Ikonomova et Jean-Paul Gaultier ne rempileront pas dans les fauteuils des jurés pour l'édition 2022, tous deux pour des raisons d'emploi du temps. Ils sont remplacés par le chanteur Bilal Hassani et par la danseuse étoile de l'Opéra de Paris Marie-Agnès Gilot. François Alu et Chris Marques complètent ce jury.

Que les fans de Danse avec les stars se rassurent : Denitsa Ikonomova ne quitte pas définitivement l'émission. Elle ne sera toutefois pas candidate non plus, son emploi du temps ne le permettant pas. Cependant, la danseuse sera de retour "autour d'un événement dans l'émission" précise le producteur au Parisien, sans en révéler davantage. On ne sait pas encore à quelle date elle sera diffusée sur TF1, même si on peut s'attendre que ça soit courant septembre 2022, comme les années précédentes.

Au terme de la saison 11 de Danse avec les stars, diffusée sur TF1 en 2021, Tayc, qui dansait en duo avec Fauve Hautot, a été sacré grand gagnant. Il affrontait au cours de la finale le 26 novembre 2021 Bilal Hassani-Jordan Mouillerac et Michou-Elsa Bois. Le gagnant s’est imposé avec 56% des voix du public.

Pour l'heure, on ne connaît pas le casting des candidats de la prochaine saison de Danse avec les stars. Durant la saison 11 (2021), 13 candidats ont foulé le dancefloor pour épater le jury composé de Denitsa Ikonomova, Chris Marques, François Alu et Jean-Paul Gaultier. Au casting, on retrouvait des chanteurs, mais également des comédiens, des humoristes et même un youtubeur. Au casting de DALS 2021, on retrouvait donc les personnalités suivantes :

le chanteur Bilal Hassani , en finale

, en finale le youtubeur Michou , en finale

, en finale le chanteur Tayc , en finale

, en finale l'actrice Aurélie Pons d'Ici tout commence, éliminée en demi-finale le 19 novembre 2021

d'Ici tout commence, éliminée en demi-finale le 19 novembre 2021 la danseuse Dita von Teese , éliminée le 12 novembre 2021

, éliminée le 12 novembre 2021 l'humoriste Gérémy Crédeville , éliminé le 5 novembre 2021

, éliminé le 5 novembre 2021 l'actrice de Clem Lucie Lucas , éliminée le 29 octobre 2021

, éliminée le 29 octobre 2021 la chanteuse Wedjene , éliminée le 22 octobre 2021

, éliminée le 22 octobre 2021 la Miss France et chanteuse Vaimalama Chaves , éliminée le 15 octobre 2021

, éliminée le 15 octobre 2021 l'acteur des Choristes Jean-Baptiste Maunier , éliminé le 8 octobre 2021

, éliminé le 8 octobre 2021 Moussa de Koh Lanta, éliminé le 1er octobre, éliminé le 1er octobre 2021

de Koh Lanta, éliminé le 1er octobre, éliminé le 1er octobre 2021 l'humoriste Lola Dubini , éliminée le 24 septembre 2021

, éliminée le 24 septembre 2021 la chanteuse Lââm, éliminée le 17 septembre 2021

