"Danse avec les stars : les buzz s'enchaînent"

DANSE AVEC LES STARS 2021. Le deuxième prime de DALS 11 est diffusé ce vendredi 24 septembre 2021. 4 duos s'affrontent sur la figure imposées. Les deux perdants risquent l'élimination.

La première manche est terminée. Tayc et Dita Von Teese ont gagné leur allé direct pour la prochaine émission et peuvent donc se détendre. Rien n'est joué pour leurs concurrents puisque 4 couples doivent encore s'affronter sur l'épreuve de la figure imposée. Si ils ratent l'exercice Gérémy Crédeville, Michou, Lola Bucini ou Aurélie Mons devront affronter Vaimalama en face à face et ainsi risquer l'élimination.

23:32 - Qui va s'imposer sur la figure imposée ? Les 4 couples viennent de présenter leurs figures imposées. Les candidats ne lâchent rien et espèrent tous échapper au face-à-face contre Vaimalama Chaves. Michou remporte 20 points, Gérémy remporte 15 points, Aurélie remporte 10 points et Lola remporte 5 points. Ces deux dernières doivent donc affronter le face à face.

23:20 - Deux duos qualifiés, un duo sur la sellette Tayc et Dita Von Teese ont remporté l'immunité et sont donc directement qualifiés pour la prochaine émission qui sera diffusée la semaine prochaine en direct. Gérémy Crédeville, Aurélie Pons, Michou et Lola Dubini vont maintenant s'affronter pendant l'épreuve de la figure imposée. Les deux perdants affronteront Vaimalama pour un dernier face à face. L'ancienne miss n'a pas réussi à convaincre et va devoir tout donner si elle ne veut pas se faire éliminer.

23:13 - Chris Marques descend Lola Dubini Lola Dubini est humoriste et pas danseuse. Le défi pour elle va être de se lâcher et de rentrer dans le rapport de séduction exigé par le chacha. L'artiste confie avoir accepté de rejoindre le casting de Danse avec les stars pour prendre confiance en elle et en son corps. La complicité est évidente avec son danseur et Jean-Paul, François et Deniska sont plutôt enthousiastes mais Chris la descend en flêche.

23:00 - Michou rate sa prestation Michou ne partait pas très bien puisqu'il ne connaissait rien au monde de la danse. Malheureusement, le miracle ne s'est pas produit et le Youtubeur s'est laissé submergé par le trac. La bonne nouvelle, c'est que le jeune homme de 19 ans déborde d'enthousiasme. Motivé et plein de bonne volonté, il ne peut que s'améliorer. Il n'obtient que 21 points, mais évite le hot seat de justesse grâce à Chris.

22:39 - Michou contre Wejdene Michou, le Youtuber de 19 est très proche d'une autre candidate de Danse avec les stars, Wejdene. Si les deux stars ne sont pas officiellement en couple, les deux célébrités Youtube adorent jouer sur l'ambiguité. Compétition bonne enfant ou véritable challenge, la suite du jeu nous le dira. En attendant ce n'est pas gagné pour le Youtuber qui n'y connait rien en danse et ignore même ce qu'un un foxtrot, une danse pourtant mondialement célèbre.

22:29 - 4 nouveaux buzz pour Dita Von Teese Après Pamela Anderson, Danse avec les stars, accueille de nouveaux une célébrité internationale. Dita Von Teese est célèbre pour ses numéros sexys et ses danses burlesques. Si la danseuse s’inquiétait de perdre sa crédibilité en affrontant d’autres danseurs lors d’une compétition, elle remporte les 4 buzz sans difficulté et s’assure l’immunité.

22:18 - Gérémy Crédeville donne tout et ça marche Si l'humoriste est un ancien coach sportif, la danse ce n'est pas son truc. Mais ce fana de challenge avait envie d'essayer quelque chose de nouveau, dévoiler une facette plus authentique de sa personnalité et donner une bonne image des gens du Nord, comme il le confie au magazine "La voix du nord". Il surprend positivement par son inspiration et son sérieux. Il obtient une note de 25.et évite le hot seat.

22:09 - Vaimalama Chaves sur le hot seat Malgré un enthousiasme débordant et beaucoup de bonne volonté, Vaimalama n'a pas réussi à convaincre le jury. Si les 4 jurés lui reconnaissent certaines qualités, la chanteuse obtient tout juste la moyenne et déloge donc Aurélie du hot seat. La soirée n'est pas terminée et l'ancienne miss est loin d'être la seule danseuse amatrice, tout est donc encore possible.

21:55 - Vaimalama Chaves joue l'enthousiasme Miss moderne, la chanteuse refuse de respecter les codes figés que l'on impose généralement aux miss. Adepte du body positive, la chanteuse prône l'acceptation de soi. Malgré son enthousiasme, l'exercice va peut-être s'avérer plus difficile que prévu. Pas forcément très à l'aise sur une piste de danse, dernière arrivée du casting, la tension monte au fur et à mesure, mais Vailamama Chaves peut compter sur son partenaire pour la guider.

21:41 - 4 buzz d'immunité pour Tayc et Fauve Tayc était connu comme chanteur, il dévoile ce soir ses talents de danseur. Il danse, il joue, il sourit, et transmet une énergie incroyable. L'alchimie avec sa partenaire est totale et séduit aussi bien le jury que les téléspectateur. Le duo se qualifie directement et assure donc sa place lors de la deuxième épreuve de la semaine prochaine. Tayc et Fauve vont donc pouvoir se détendre pendant le reste du prime.

21:36 - Fauve remet son titre en jeu avec Tayc Fauve Hautot est une danseuse habituée des compétitions. Elle remporte son premier titre en 2001 lorsqu’elle est sacrée championne de France junior. Elle danse pour des artistes et des émissions de télévisions avant de rejoindre l’aventure Danse avec les stars. Danseuses, jurée, l’artiste est un des personnages phares du show. Elle remporte deux fois la compétition, en 2012 avec Emmanuel Moire et en 2019 avec Sami El Gueddari.

21:33 - Aurélie Pons : la chute qui ne fait pas mal Ça avait bien commencé pour Aurélie qui a réussi à séduire grâce à un tango complice. La danse s’achève sur une chute qui ne semble absolument pas déranger les jurés. Tout le monde s’accorde à dire que la jeune actrice a un sacré potentiel malgré quelques petites choses à travailler. Le duo obtient 27 points, un bon score pour une toute première performance.

21:04 - Aurélie Mons et Adrien sur un tango argentin On en parlait, et c’est Aurélie qui ouvre la compétition en duo avec Adrien. Les deux danseurs s’entraînent intensivement depuis deux semaines. Au programme un tango argentin. Comme on vous le disait dans le paragraphe précédent, l’actrice tourne la série à succès « Demain tout commence ». Si elle ne veut rien sacrifier, va-t-elle être capable de se donner à 200 % sur sa performance de danse en sachant qu’elle tourne son feuilleton en parallèle ? Son partenaire Adrien est nouveau dans la troupe des danseurs du show et il est prêt à faire ses preuves !

21:04 - Aurélie Pons : une artiste multitâche L’actrice fétiche de la série Ici tout commence a bien l’intention de mener de front sa (future) carrière de danseuse et sa carrière de comédienne. Certains craignaient que l’actrice doive mettre de côté son rôle de Salomé. Danse avec les stars ce n’est pas juste des primes le vendredi, c’est aussi un entrainement intensif tout au cours de la semaine. Heureusement la jeune femme peut compter sur des équipes compréhensives et arrivera donc à mener de front ses deux activités !