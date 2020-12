"Danse avec les stars : Michèle Laroque et Muriel Robin auraient pu être au casting"

DANSE AVEC LES STARS - Michèle Laroque et Muriel Robin prêtes à fouler le parquet de danse, mais pas sans leurs copains… Pourquoi ne veulent-elles pas participer au programme actuellement ?

[Mis à jour le 15 décembre 2020 à 17h21] Samedi 12 décembre 2020, Michèle Laroque était l'invitée d'On refait la télé sur RTL. Dans cette émission, elle explique qu'elle aime beaucoup la danse et qu'elle aurait même failli participer à l'émission Danse avec les Stars. Et elle n'aurait pas été la seule ! En effet, Michèle Laroque annonce que Muriel Robin lui avait proposé de faire l'émission avec de "vraies stars", notamment avec d'autres amis du show-biz. Michèle Laroque était partante, mais pas "les copains", donc le projet ne s'est pas fait. La production aurait tout de même essayé de convaincre ces derniers, mais sans réussite. Pour la comédienne qui danse depuis l'âge de 4 ans, y aller en solo ne l'intéresse pas non plus. Elle affirme qu'elle préfère largement les danses de groupe à celles en couple. Donc faire Danse avec les stars, pourquoi pas, mais seulement avec "les copains".

D'ailleurs, en 2018, Muriel Robin qui était également l'invitée de l'émission On refait la télé sur RTL, avait annoncé qu'elle participerait volontiers à Danse avec les stars, s'il y avait de "vraies stars". En effet, elle aime repousser ses limites mais, comme Michèle Laroque, elle ne souhaite pas y participer s'il n'y a pas de stars telles qu'Emmanuelle Béart ou encore Carole Bouquet, qu'elle a citées en plus de Michèle Laroque. Muriel Robin a également annoncé que ces actrices, qui feraient alors certainement partie du groupe de "copains" énoncé par Michèle Laroque ne souhaitaient pas le faire pour les mêmes raisons qu'elle.

Si l'on en croit les informations obtenues mi-juin par Le Parisien, TF1 aurait décalé ses plans de diffusion de Danse avec les stars 11 au printemps 2021. Le programme de danse, habituellement diffusé à partir du mois d'octobre, n'est pas en mesure de se tenir correctement en raison de la pandémie de coronavirus. En effet, il est difficile d'organiser un concours de danse en appliquant à la lettre les gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires. De plus, la production de DALS n'a pas l'intention de se priver de public pour ses primes sur TF1. Il faudra donc attendre que les restrictions soient levées sur ce point également.

La production de Danse avec les stars 2021 doit, en plus de tout cela, faire face à un autre défi de taille : celui de l'emploi du temps des stars qui devaient participer à l'émission cet automne et qui vont devoir se rendre disponibles plutôt au mois de mars pour le printemps 2021. Comme on pouvait s'y attendre, "certaines qui étaient libres en septembre ne le seront plus en mars" nous confirme Le Parisien. Retour à la case départ donc puisqu'il faudra trouver à remplacer certains membres du casting, indisponibles désormais. Pour les téléspectateurs, en tout cas, une chose est sûre : il faudra s'armer de patience avant de découvrir la onzième saison de Danse avec les stars !

La saison 10 de Danse avec le stars s'est terminée en novembre 2019 par une finale opposant deux hommes : Ladji Doucouré et Sami El Gueddari. Accompagné de la danseuse professionnelle Inès Vandamme, Ladji Doucouré n'a pas démérité mais c'est Sami El Gueddari qui s'est imposé avec l'aide de Fauve Hautot. Le duo de danseurs s'est imposé avec 62% des votes des téléspectateurs : Sami El Gueddari a donc remporté Danse avec les stars 2019.

Sans nouvelles de la part de TF1 au sujet du futur jury de Danse avec les stars 11, il n'est pas encore certain que les quatre jurés de la saison précédente sont reconduits pour la saison prochaine. Rappelons que DALS saison 10 avait été l'occasion de découvrir sur le banc des juges le danseur étoile Patrick Dupond aux côtés de Jean-Mac Généreux, Chris Marques et Shy'm. Reste à savoir si ce quatuor de jurés sera reconduit la saison prochaine ou non. Cela dépendra également de leurs disponibilités !

A l'heure qu'il est, TF1 n'a pas encore communiqué officiellement sur la future saison 11 de Danse avec les stars. D'après les informations publiées par le Parisien en juin 2020, cette nouvelle saison ne devrait pas être diffusée avant le printemps 2021, ce qui explique pourquoi le casting du programme n'a pas encore été communiqué officiellement. De plus, la production va probablement devoir recruter de nouvelles stars pour remplacer celles qui étaient disponibles pour l'automne 2020 mais qui ne le sont pas au printemps 2021. Patience donc ! En attendant, retrouvez les photos du casting de Danse avec les stars 10 ici.