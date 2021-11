"Danse avec les stars : que retenir de la saison 2021 avant la finale ?"

DANSE AVEC LES STARS 2021. La finale de Danse avec les stars est diffusée sur TF1 ce vendredi soir dès 21h05. Avant de connaître le nom du gagnant, retour sur cette saison 2021.

C’est le grand soir pour les fidèles de Danse avec les stars. La finale du concours de TF1 est diffusée à partir de 21h05 ce vendredi 26 novembre 2021. Ils étaient 13 au lancement de l’émission le 17 septembre dernier, ils ne sont plus que trois à se disputer le titre de gagnant de DALS 2021 : le chanteur Tayc, qui danse au bras de Fauve Hautot ; le chanteur Bilal Hassani , accompagné de Jordan Mouillerac ; et enfin Michou, qui évolue depuis le début de la compétition aux côtés d’Elsa Bois.

16:21 - Aurélie Pons réagit à son élimination avant la finale Aurélie Pons a été éliminée de Danse avec les stars vendredi dernier, aux portes de la finale du concours de TF1. Au micro du Parisien, l'actrice d'Ici tout commence est revenue sur son parcours, avouant se sentir "très bien" suite à son élimination : "Pour moi, c'est une victoire. Je n'ai rien perdu. Je ne retirerais rien à mon parcours, même pas la chute". La comédienne du feuilleton l'avoue, l'émission lui a donné davantage le goût de la danse, même si elle avoue que mener de front le tournage d’Ici tout commence et de DALS a été "très compliqué".

16:02 - Quelles danses vont interpréter les finalistes ? Avant la finale, les trois finalistes ont répété les trois danses qu'ils devront interpréter sur le plateau de Danse avec les stars, apprenons-nous dans les vidéos des répétitions visibles sur mytf1.fr : samba, contemporain et freestyle pour Tayc, une valse, un contemporain et un freestyle pour Bilal Hassani et paso doble, valse et freestyle pour Michou.

15:46 - La finale de Danse avec les stars sera-t-elle visible en replay ? Vous ne pouvez pas suivre la finale de Danse avec les stars en direct ce soir ? Pas de panique, il sera bien évidemment possible de la visionner plus tard en replay. MyTF1 propose tous ses programmes en streaming au lendemain de leur diffusion, et Danse avec les stars ne fait évidemment pas exception. Attention toutefois à ne pas se faire spoiler le résultat d’ici là !

15:31 - Comment suivre en direct la finale de Danse avec les stars ? La finale de Danse avec les stars est diffusée ce vendredi soir en direct. Il suffit d’allumer sa télévision dès 21h05 et de mettre TF1 pour découvrir les danses des candidats encore en compétition pour l’ultime étape de l’émission. Si vous n’avez pas de téléviseur, sachez qu’il est possible de suivre l’émission en direct et en streaming sur le site ou l’application MyTF1.

15:14 - Qui sont les finalistes de DALS 2021 ? Trois candidats vont s’affronter en finale de Danse avec les stars ce soir. Parmi les personnalités que l’on va voir sur le parquet de TF1, notons le couple Tayc-Fauve Hautot, qui ne s’est jamais retrouvé en face à face durant l’ensemble de la saison ; le duo formé par Bilal Hassani et Jordan Mouillerac, qui a ému le public à plusieurs reprises ; et enfin le binôme Michou-Elsa Bois, qui de semaine en semaine a surpris le public et le jury. Leur alchimie leur a permis de remporter plusieurs fois le vote du public et de se hisser parmi les favoris dans le cœur des téléspectateurs. Au point de gagner DALS ce soir ?