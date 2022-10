"Danse avec les stars : quel candidat éliminé dans l'épisode 5 ? EN DIRECT"

DANSE AVEC LES STARS 2022. C'est parti pour l'épisode 5 de Danse avec les Stars 2022 ! Quel candidat sera éliminé au terme de ce prime ? Suivez le direct sur Linternaute.com.

22:46 - L'équipe de François Alu en danger suite à la performance de Thomas Da Costa Thomas Da Costa, Elsa Bois et Chris Marques s'élancent tous les trois sur le dancefloor de DALS saison 12 pour un jive endiablé. Marie-Agnès Gillot a "adoré" la performance, même si "c'était pas parfait" en comparaison aux pas de Chris Marques. François Alu remarque que "l'humeur du jive était respectée". En revanche, la technique laissait à désirer même si "c'était déjà pas mal". Bilal Hassani loue "l'alchimie avec Elsa". "On a envie d'oublier que les pieds sont pas bons". Voici donc les notes de Thomas Da Costa : 7, 7 et 6 soit un total de 20 points. Au cumulé, l'équipe Chris Marques composée de Thomas Da Costa a amassé un total de 40 points, ce qui est suffisant pour dépasser l'équipe de François Alu. L'équipe intègre donc le carré or. Les deux binômes de François Alu sont donc en danger !

22:36 - L'équipe François Alu cumule 39 points ! Voilà donc un total de 20 points pour Stéphane Legar avec 7, 7 et 6 points accordés par les jurés. Les deux binômes de l'équipe François Alu ont donc obtenu un total de 39 points, il s'agit donc du score à battre pour l'équipe qui souhaite être qualifiée d'office pour la semaine prochaine et atteindre le carré or !

22:25 - "Tu dois faire mieux", Chris Marques pousse Stéphane Legar Stéphane Legar a besoin de se reprendre cette semaine après un 4 donné par Chris Marques la semaine dernière. Il danse un american smooth avec François Alu et Candice Pascal qui a remplacé Calisson Goasdoue au pied levé après une blessure. Marie-Agnès Gillot a "pris beaucoup de plaisir" face à cette performance qui a été préparée en seulement deux heures entre Candice Pascal et Stéphane Legar. Chris Marques "kiffe" la danse de Stéphane Legar. "Je suis dur avec toi parce que tu dois faire mieux. Je crois en toi, je sais que tu peux mieux faire." Bilal Hassani retrouve cette "volonté d'être là. C'est un gros challenge de changer de partenaire si rapidement. C'était une belle danse. Bravo."

22:14 - Amandine Petit a la moins bonne note de ce début d'émission Amandine Petit est la première candidate de l'équipe Marie-Agnès Gillot à danser dans cet épisode 5 de Danse avec les stars. Il s'agit d'une danse contemporaine qui doit permettre à l'ancienne miss de lâcher prise. Amandine Petit a de la pression sur ses épaules car une mauvaise note propulserait Billy Crawford vers le fond du classement alors qu'il est leader du classement depuis le début de la saison. Chris Marques a "encore cette impression que tu exécutes ta danse et tes pas mais tu n'es pas en train de vivre cette danse." Bilal Hassani a trouvé la danse "cool" et a besoin qu'elle en donne "plus". "T'es encore trop bien coiffée pour cette danse que tu viens de vivre !" Enfin, François Alu trouve que "c'est un peu raide." Voici le bulletin de notes d'Amandine Petit pour ce passage : 6, 5, 5. Un total de 16 points qui s'ajoutera au total de Billy Crawford tout à l'heure.

22:02 - Carla Lazzari à égalité avec Florent Peyre après la première danse Après un peu d'attente, voici les notes de Carla Lazarri et Pierre Mauduy pour leur valse contemporaine : 7 pour Marie-Agnès Gillot, 7 pour Chris Marques et 6 pour François Alu. Voilà donc que Carla Lazzari est donc au même niveau en termes de notes que Florent Peyre avec un total de 20 points qui s'ajouteront au total de Thomas Da Costa tout à l'heure dans l'équipe Bilal Hassani.

21:53 - Grande émotion pour Carla Lazzari Carla Lazzari et Pierre Mauduy investissent le parquet en compagnie avec Bilal Hassani pour la troisième danse de la soirée : une valse qui, du propre aveu du coach doit rien de moins que la libérer du poids qui lui pèse depuis la fin de l'Eurovision. "C'était très bien exécuté" pour Chris Marques, "j'aimerais qu'il y ait un peu plus de cadre". Marques veut qu'elle travaille encore un peu plus de technique pour qu'elle soit un "leader de la compétition". François Alu trouve que "parfois ça piétine" mais confirme que Carla a "un grand potentiel". Les notes de Carla Lazzari après la pub !

21:42 - "Il y a eu des progrès", Florent Peyre encouragé Accompagnés de Chris Marques, Florent Peyre et Inès Vandamme poursuivent avec une samba sur le parquet de Danse avec les stars pour cette bataille des juges. Pour François Alu, c'est certain, Florent Peyre a "une présence. Tu électrises le parquet." Il reproche un peu "trop de pieds plats". Bilal Hassani remercie les trois danseurs "techniquement, c'est sérieux. Il y a eu un travail. Ca m'a plu." Enfin, Marie-Agnès Gillot a "adoré." Il y a eu des "progrès. C'était top". Côté notes, Florent Peyre a obtenu 7, 7 et 6 pour un total de 20 points. Leur total sera additionné à celui de Thomas Da Costa et Elsa Bois qui danseront très bientôt.

21:32 - 19/30 pour Anggun qui doit encore progresser La première danse de la soirée n'est autre qu'un paso doble entre François Alu, Anngun et Adrien Caby. Il n'est jamais évident de lancer les hostilités pour une soirée sous tension comme cet épisode 5 placé sous le signe de la bataille des juges, mais Anggun s'est surpassée. Visiblement la chanteuse est très heureuse d'avoir dansé avec Adrien et François : "Ce soir, je viens de comprendre un tout petit peu ce que c'est que la danse. C'est un métier formidable". A-t-elle réussi à obtenir de meilleures notes que les semaines précédentes ? Marie-Agnès souligne que le "haut du corps était top" mais Anggun a besoin de progresser sur son jeu de jambes. Pour Chris Marques, "techniquement, c'était correct" mais "le haut du corps m'a déplu, c'était un peu hésitant". Pour Bilala Hassani, Anggun a grandement amélioré sa danse. "J'ai aimé cette performance. Il y a eu un parcours. On sent qu'il y a eu une évolution". Quelles notes a obtenues Anggun ? 7, 6, 6. Voilà donc un total de 19 pour Anggun et Adrien, un score qui s'additionnera à celui de l'autre binôme de l'équipe François Alu.

21:27 - Au terme des huit danses, deux binômes sauvés pour la semaine prochaine Lors de la bataille des juges, les coachs vont danser avec leurs deux binômes puis les trois autres membres du jury noteront. Au bout du compte, les deux couples de l'équipe avec la meilleure moyenne seront qualifiés pour la semaine prochaine et l'épisode 6 tandis que les six autres binômes devront s'opposer au face à face. Il y aura un seul binôme éliminé, comme chaque semaine.

21:20 - Quelles équipes pour la bataille des juges ? Ce soir dans l'épisode 5 de DALS saison 12, ce sont les jurés de l'émission qui s'opposent via les binômes sur le parquet de TF1. En effet, chacun des membres du jury s'est vu associer deux binômes qu'il ou elle a coaché durant toute la semaine avec des chorégraphies de son cru. Voici la liste des quatre équipes du soir ! Equipe Marie-Agnès Gillot : Amandine Petit et Anthony Colette, Billy Crawford et Fauve Hautot.

Equipe Chris Marques : Thomas Da Costa et Elsa Bois, Florent Peyre et Inès Vandamme.

Equipe François Alu : Anggun et Adrien Caby, Stéphane Legar et Calisson Goasdoue.

Equipe Bilal Hassani : Carla Lazzari et Pierre Mauduy, Léa Elui et Christophe Licata.

21:05 - C'est parti pour l'épisode 5 de Danse avec les stars 2022 ! Après une semaine de préparation, les huit candidats encore en piste vont à nouveau danser sur le parquet de TF1 dans Danse avec les stars 2022. Au terme de cet épisode 5, un autre candidat sera éliminé. Alors qui réussira haut la main son passage dans DALS ce soir ? Qui obtiendra les lauriers des jurés ? Quel coach remportera la bataille des juges ? Suivez cette soirée dansante sur Linternaute.com !

20:30 - Christophe Licata absent ce soir, qui pour le remplacer ? Après l'annonce de l'absence de Calisson Goasdoue - partenaire de Stéphane Legar, sachez que Christophe Licata sera lui aussi absent de Danse avec les stars épisode 5 ce soir. Il a annoncé sur son compte Instagram qu'il était souffrant et que, pour le remplacer, c'est Jordan Mouillerac - qui partageait l'aventure avec Eva Queen jusqu'ici - qui danse avec Léa Elui ce vendredi. "Ce message pour vous dire que malheureusement je suis souffrant et que je serai par conséquent absent de DALS cette semaine ! Pour me remplacer, c'est Jordan Mouillerac qui dansera avec mon adorable Léa ! Je leurs souhaite de faire un show exceptionnel afin que je puisse retrouver ma belle Léa la semaine prochaine ! Je suis de tout cœur avec eux et de mon côté je suivrai cela de près".

20:00 - Des dérapages sentimentaux en coulisses de DALS ? Tous les ans, des rumeurs circulent sur des potentiels couples voire des infidélités qui se créent en coulisses de Danse avec les Stars. Animateur du Morning Sans Filtre sur Virgin Radio, Guillaume Genton a également eu l'occasion de travailler sur l'émission Danse avec les stars. Dans l'émission du 6 octobre, le présentateur a expliqué qu'en coulisses, les affinités se créent facilement. "J'ai bossé sur Danse avec les stars pendant des années et, à chaque saison, tu as au moins deux couples. Il y a des personnalités et des danseurs qui sont en couple ou mariés, et ça a dérapé. Tous les ans, il y a ça." Diane Leyre, actuelle Miss France mais aussi présentatrice du morning de Virgin Radio, comprend que cela puisse déraper en raison de la nature de l'émission et de la danse. "Il y en a qui arrivent à tenir leur couple mais tu as le temps de créer des affinités parce que c'est très intime la danse, tu partages beaucoup d'émotions. Il y a un moment, c'est animal, ça peut déraper".

19:30 - Pourquoi Calisson Goasdoue ne dansera pas avec Stéphane Legar ce soir Sur son compte officiel Instagram, Stéphane Legar a annoncé une mauvaise nouvelle pour les fans : sa partenaire de danse Calisson Goasdoue ne pourra pas participer au cinquième prime de Danse avec les Stars. “La famille, j’espère que vous allez bien. Je voulais juste vous informer que demain il y aura un petit changement. Malheureusement, ma Calisson ne pourra pas participer au prime mais elle reviendra le plus vite possible ! C’est la santé avant tout !” Par la suite, il a affirmé que la raison de cette absence était "une blessure hier pendant les répétitions. Mais elle reviendra très vite !"