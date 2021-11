"Danse avec les stars : Tayc gagnant, un baiser entre Michou et Elsa Bois ? Résumé"

DANSE AVEC LES STARS 2021. Tayc a remporté Danse avec les stars ce vendredi 26 novembre 2021. Des rumeurs d'un baiser entre Michou et Elsa Bois coupé au montage a également affolé la toile. Les temps forts de la finale 2021.

Sommaire DALS 11 : toutes les infos

Gagnant de Danse avec les Stars

Casting de Danse avec les stars

Jury de Danse avec les stars L'essentiel Tayc a été élu grand gagnant de Danse avec les stars 2021 . La saison 11 s'est achevée ce vendredi 26 novembre 2021 avec la victoire de Tayc. Accompagné de Fauve Hautot, il a remporté 56% des suffrages du public lors de la finale du concours de danse, face à Bilal Hassani (44%) et Michou (éliminé après les notes du jury). Il s'agit également de la troisième victoire de Fauve Hautot.

Un baiser entre Elsa Bois et Michou coupé au montage ? Certains internautes ont l'ouïe fine : avant le passage de Michou et Elsa Bois en finale de DALS, on a pu entendre Chris Marques dire qu'il "y a eu un bisou. Ils les avaient dans les rush mais ils ont pas voulu les montrer". Cela signifie-t-il que le Youtubeur et sa danseuse sont en couple, comme les téléspectateurs l'espèrent depuis le début de la compétition ? Il faudra attendre la confirmation des deux intéressés pour le savoir. La semaine passée, dans l'émission de Cauet sur NRJ, Elsa Bois a été cash sur sa relation avec Michou : "Non, on n'est pas ensemble. On s'entend très très bien, mais on n'est pas ensemble [...] Il n'y a pas eu de dérapage."

Les internautes déçus de l'élimination de Michou. Michou a été le premier éliminé de cette finale de Danse avec les stars, à la grande déception de ses fans. Lors de la première étape de cette finale, les jurés notaient les trois finalistes : celui qui avait la moins bonne note était éliminé. Cela a été le cas de Michou, moins à l'aise en danse que Tayc et Bilal Hassani. Sur Twitter, ses fans n'ont pas cachés leur déception : "Un peu trop prévisible l'élimination de Michou, c'est dommage. Il méritait mieux", peut-on lire sur le réseau social de l'oiseau bleu. "Première et dernière fois que je regarde DALS", a-t-on également pu découvrir sur le réseau social. Voir le dossier Qui sont les vrai(e)s partenaires des vedettes de Danse avec les stars ?

09:00 - Où revoir la finale de Danse avec les stars ? Vous avez raté la finale de Danse avec les stars ? Pas de panique, il est possible de la revoir en intégralité. Le site mytf1 propose de retrouver la saison 11 en replay streaming sur son site. Ce dernier est accessible via ordinateur, tandis que l’application mytf1 est accessible via SmartTV, mobile ou tablette. 08:45 - Comment ont voté les téléspectateurs de Danse avec les stars ? Les téléspectateurs ont donné leur préférence à Tayc, sacré grand gagnant de cette saison 2012 de DALS. Ce dernier a obtenu 56% des votes du public. A l’inverse, Bilal Hassani a reçu l’adhésion de 44% des téléspectateurs. De son côté, Michou a fini à la troisième place, éliminé suite aux notes du jury lors de la première partie de l'émission. 08:33 - Michou et Elsa et Elsa en couple et un baiser coupé au montage ? Les internautes imaginent une relation entre Elsa et Michou depuis le début de cette saison de Danse avec les stars. A l'écran, on n'a rien vu, mais une rumeur émerge sur les réseaux sociaux : un baiser entre le Youtubeur et sa danseuse aurait été coupé au montage, à en croire un commentaire de Chris Marques. Il aurait alors annoncé qu'il "y a eu un bisou. Ils les avaient dans les rush mais ils ont pas voulu les montrer." ????Michou et Elsa, déjà en couple ? Chris Marques révèle en direct : "Il y a eu un bisou. Ils les avaient dans les rush mais ils ont pas voulu les montrer" #DALS pic.twitter.com/VxvZQ91xbT — Nassim (@nassimmedias) November 26, 2021 08:15 - Qui est Tayc, grand gagnant de Danse avec les stars ? Tayc est le grand gagnant de Danse avec les stars 2021. Chanteur français né en 1996 spécialisé dans l’afrolove, le r&b et l’afrobeat. Il sort son album, Nyxia, en 2019, avant de s’essayer à la comédie dans la série romantique de Noël Christmas flow. 08:00 - Tayc sacré gagnant de DALS 2021 La finale de Danse avec les stars a été diffusée ce vendredi 26 novembre 2021. Face à Bilal Hassani et Michou, c’est Tayc qui a emporté l’adhésion du public et qui a été sacré grand gagnant de cette saison 11 de DALS. Il a remporté cette édition 2021 avec 56% des voix.

Au terme de la saison 11 de Danse avec les stars, diffusée sur TF1 en 2021, Tayc, qui dansait en duo avec Fauve Hautot, a été sacré grand gagnant. Il affrontait au cours de la finale le 26 novembre 2021 Bilal Hassani-Jordan Mouillerac et Michou-Elsa Bois. Le gagnant s’est imposé avec 56% des voix du public.

Durant la saison 11 de Danse avec les stars, 13 candidats ont foulé le dancefloor pour épater le jury composé de Denitsa Ikonomova, Chris Marques, François Alu et Jean-Paul Gaultier. Au casting, on retrouvait des chanteurs, mais également des comédiens, des humoristes et même un youtubeur. Au casting de DALS 2021, on retrouvait donc les personnalités suivantes :

le chanteur Bilal Hassani , en finale

, en finale le youtubeur Michou , en finale

, en finale le chanteur Tayc , en finale

, en finale l'actrice Aurélie Pons d'Ici tout commence, éliminée en demi-finale le 19 novembre 2021

d'Ici tout commence, éliminée en demi-finale le 19 novembre 2021 la danseuse Dita von Teese , éliminée le 12 novembre 2021

, éliminée le 12 novembre 2021 l'humoriste Gérémy Crédeville , éliminé le 5 novembre 2021

, éliminé le 5 novembre 2021 l'actrice de Clem Lucie Lucas , éliminée le 29 octobre 2021

, éliminée le 29 octobre 2021 la chanteuse Wedjene , éliminée le 22 octobre 2021

, éliminée le 22 octobre 2021 la Miss France et chanteuse Vaimalama Chaves , éliminée le 15 octobre 2021

, éliminée le 15 octobre 2021 l'acteur des Choristes Jean-Baptiste Maunier , éliminé le 8 octobre 2021

, éliminé le 8 octobre 2021 Moussa de Koh Lanta, éliminé le 1er octobre, éliminé le 1er octobre 2021

de Koh Lanta, éliminé le 1er octobre, éliminé le 1er octobre 2021 l'humoriste Lola Dubini , éliminée le 24 septembre 2021

, éliminée le 24 septembre 2021 la chanteuse Lââm, éliminée le 17 septembre 2021

Le jury de Danse avec les stars change profondément en 2021. Patrick Dupond, décédé en mars 2021, laisse un grand vide dans la famille DALS. Jean-Marc Généreux, de son côté, est parti travailler pour France Télévisions, il ne sera pas de retour sur TF1. Shy'm, quant à elle, n'a pas repris son siège de jurée. En 2021, dans le jury de Danse avec les stars, on retrouve donc les personnalités suivantes : Chris Marques, accompagné du couturier français Jean Paul Gaultier, de la danseuse Denitsa Ikonomova et du danseur de l'Opéra de Paris François Alu. À la présentation, Camille Combal a fait son retour à l'animation du concours de danse, tandis que Karine Ferri a assuré la deuxième partie de l'émission en fin de soirée.