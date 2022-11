"Danse avec les stars : Thomas Da Costa éliminé, qui sont les finalistes ?"

DANSE AVEC LES STARS 2022. La demi-finale de la saison 12 de DALS était diffusé ce vendredi 4 novembre 2022 sur TF1. Au terme de la soirée, Thomas Da Costa a été éliminé aux portes de la finale.

00:21 - La réaction de Thomas Da Costa après son élimination FIN DU DIRECT - Quelques minutes après son élimination, Thomas Da Costa a livré son sentiment sur son aventure : "Je suis arrivé, je ne savais pas mettre un pied devant l'autre. J'ai l'impression d'être devenu plus souple. C'était une très belle aventure, beaucoup de belles rencontres. Merci pour tous vos commentaires. J'aimerais remercier tous les gens qui nous ont soutenus. Sorti en demi-finales avec trois monstres en face, c'est fou. J'ai hâte de revenir la semaine prochaine pour voir cette finale".

04/11/22 - 23:55 - Le récapitulatif des finalistes Et voilà, on connaît les finalistes de cette saison 12 ! Dans l'ordre de qualification, Billy Crawford, qui a obtenu le plus haut score sur la deuxième danse, Carla Lazzari, sauvée par le public et enfin, Stéphane Legar, repêché par le jury.

04/11/22 - 23:32 - Thomas Da Costa est éliminé en demi-finale ! Au terme du face-à-face opposant Thomas Da Costa, Stéphane Legar et Carla Lazzari, Thomas Da Costa a été éliminé en demi-finale. Une élimination logique après avoir été sauvé 5 fois par le public et avoir constamment obtenu les notes les plus faibles depuis quelques semaines !

04/11/22 - 23:11 - Stéphane Legar et Calisson Gosdoué au face-à-face, Billy Crawford en finale ! Stéphane Legar et Calisson Gosdoué se produisent sur un paso doble. Tout à fait dans l'ambiance de "Bad", le titre de Michael Jackson qui accompagne leur performance, le couple est très engagé mais Stéphane Legar commet des erreurs. Marie-Agnès Gillot est conquise : "J'ai adoré, artistiquement, il y avait des personnages" Chris Marques est vraiment réservé : "Je suis embêté car il y a les tripes qu'on recherche dans un paso. Tu étais dans la bonne tonalité en termes d'attitude mais pas de technique, ce n'est pas exactement ce que je recherchais". Les notes se divisent, un 10 pour Marie-Agnès Gillot et un 6 pour Chris Marques. Stéphane Legar part au face-à-face tandis que Billy Crawford est qualifié pour la finale !

04/11/22 - 22:50 - Billy Crawford et Fauve dansent une rumba pleine de tendresse Billy Crawford et Fauve effectuent une rumba pour leur deuxième danse, un style lent qui appuie sur la douleur dorsale de Billy Crawford. François Alu "Il y avait des hanches, de la rondeur. Avec Fauve, il y a cette connexion, cet amour" Bilal Hassani "Il y a cette rondeur, quelques pertes d'équilibre minimes mais j'ai vu une vraie évolution au niveau du stade des danses de salon" "Chris Marques "Billy, tu m'as dansé les trois quarts de la danse en dehors du temps, tous les couples, vous voulez trop aller en finale, vous me faites des erreurs que vous ne m'aviez pas faites avant". Billy Crawford, grimaçant de douleur à la fin de la performance, obtient 35 points !

04/11/22 - 22:41 - Carla Lazzari enchaîne sur un quick step énergique mais un peu imprécis Carla Lazzari danse un quick step pour sa deuxième performance de la semaine."En termes d'énergie, c'est une bonne performance mais il manque un peu de connexion sur cette danse" selon Chris Marques. Marie-Agnès Gillot a un avis en demi-teinte : "Je trouve que ta position du haut du corps est beaucoup mieux mais j'aurais aimé que tu restes piquante jusqu'à la fin". Les juges invitent la candidate à mieux contrôler son stress. La jeune femme finit avec 32 points

04/11/22 - 22:22 - Stéphane Legar et Calisson Goasdoué qualifiés pour la deuxième danse Stéphane Legar et Calisson Goasdoué dansent une rumba, la danse de l'amour, qui va bien avec la complicité du couple. Sur "Je te promets" de Johnny Hallyday, Marie-Agnès Gillot a apprécié la performance mais a remarqué quelques défauts : "J'aurais aimé plus de grandeur, le porté a vrillé sur la fin". Chris Marques est, comme souvent, sévère mais juste : "Les places en finale sont compliquée à aller chercher et ce soir, je vois que tu as acquis une chorégraphie compliquée mais tu es musicien et en tant que tel, tu dois nous apporter le rythme. Or, tu étais constamment en avance". Stéphane Legar obtient 33 points, ce qui signifie Thomas Da Costa et Elsa Bois vont directement en face-à-face.

04/11/22 - 22:10 - Billy Crawford obtient 39 points sur 40 avec un paso doble extraordinaire Billy Crawford et Fauve éblouissent l'ensemble du public et du jury avec un paso doble puissant malgré le fait que le chanteur se soit blessé au début de la semaine et ait dû s'entraîner avec un lumbago. Tout le monde est debout, à raison. Billy Crawford s'affirme vraiment au-dessus des autres candidats. Chris Marques "Ce qui est génial, c'est qu'on un côté paso ultra moderne, un peu rock, j'adore ça" Marie-Agnès Gillot "J'ai trouvé ça incroyable !" François Alu "Non seulement c'était excellent mais tu es pass au-dessus de ta douleur". Billy Crawford obtient une note quasi parfaite, 39 points sur 40 possibles.

04/11/22 - 21:48 - Thomas Da Costa sur un contemporain plutôt réussi Thomas Da Costa et Elsa Bois dansent un contemporain, contenant une figure imposée par Matt Pokora. Marie-Agnès Gillot "J'ai trouvé ça étonnant, quelle chorégraphie d'Elsa, c'était vraiment réussi" Chris Marques est enfin satisfait du jeune homme : "Ce qui est intéressant, c'est que tu es enfin connecté avec ton corps comme un danseur". François Alu remarque aussi "une nette amélioration". Thomas Da Costa récolte donc beaucoup de compliments et 31 points. L'acteur part en hot seat.

04/11/22 - 21:36 - Carla Lazzari et Pierre Mauduy sur une samba ! Carla Lazzari et Pierre Mauduy effectuent une samba sur "Crazy in Love" de Beyoncé et Jay-Z. Pour François Alu : "T'as du charisme, t'étais présente", Chris Marques émet quelques réserves : "Je me suis régalé, je trouve que c'était une belle performance mais c'était un peu hors du rythme, contrôle ton stress". Carla Lazzari récolte 35 points.

04/11/22 - 21:16 - La demi-finale a commencé ! Et voilà, c'est l'avant-dernier prime de cette saison 12 de DALS qui a commencé. Les quatre derniers couples vont devoir effectuer deux danses chacun, sous le contrôle du jury et de Matt Pokora, gagnant de la saison 1, invité exception de cette demi-finale !

04/11/22 - 21:02 - Les danses de la demi-finale Ce soir, les quatre couples restants vont chacun effectuer deux danses. Le récapitulatif pour chaque couple : Billy Crawford et Fauve danseront un paso doble puis une rumba, Carla Lazzari et Pierre Mauduy, une samba et un quickstep, Stéphane Legar et Calisson Goasdoué, une rumba et un paso doble et enfin, Thomas Da Costa et Elsa Bois, un contemporain et un cha-cha.

04/11/22 - 20:39 - Un best of des traits d'esprit de Florent Peyre Florent Peyre a été éliminé il y a déjà deux primes mais le petit rigolo de la saison est manifestement tellement regretté par la production qu’il a eu le droit à son best of personnel de blagues. Si jamais vous êtes sensibles aux trouvailles de l’humoriste, ce sont 13 minutes de bonheur qui vous attendent sur MyTF1. À L’Internaute, on l’avoue, on a regardé jusqu’au bout…

04/11/22 - 20:16 - La grogne de certains internautes sur Thomas Da Costa Depuis quelques semaines, une polémique existe sur les réseaux sociaux à propos de Thomas da Costa. Des internautes pointent en effet la différence de niveau de plus en plus marquante du jeune homme avec ses concurrents. Et alors que l’acteur a été sauvé 5 fois par le public, certains n’hésitent pas à accuser les fans de Michou, candidat de l’année dernière et compagnon d’Elsa Bois, la danseuse pro de Thomas da Costa, de voter en masse pour éviter l’élimination du couple, sans tenir compte de leurs performances sur le parquet peu impressionnantes.